La délégation parlementaire reçue à la Présidence

Tahiti le 20 mars 2024. La délégation chargée de la mission "Évolution institutionnelle" des territoires d'Outre-mer, composée de Davy Rimane, président de la délégation aux Outre-mer et député de Guyane, Philippe Gosselin, député de la Manche, Tematai Legayic, député de la Polynésie, et René Carlé, administrateur de la délégation aux Outre-mer, a été reçue le mardi dernier, à la Présidence.



En l’absence de Moetai Brotherson, les parlementaires se sont entretenus avec Vannina Crolas, ministre de la Fonction publique. D’autres élus de l’opposition ont eux aussi été reçus.



Dans un communiqué envoyé par la Présidence, le gouvernement indique que les discussions se sont articulées autour du statut d’autonomie, de la protection des emplois locaux et des ressources foncières, de la décentralisation des compétences de proximité, et la valorisation de la culture et des langues locales.



A l’occasion de ces rencontres, le gouvernement a ressorti le programme de campagne du Tavini pour les territoriales 2023 et a de son côté proposé de "renforcer la protection des emplois locaux et des ressources foncières par l'établissement de la citoyenneté polynésienne, de confier aux communes toutes les compétences de proximité et de remplacer le Code général des collectivités territoriales (CGCT) par un Code des Communes Mā’ohi, de mettre en place des conseils d’archipel, préfiguration du futur Etat fédéral et des états fédérés « Hau amui no Mā’ohi Nui », de récupérer tous les leviers de développement (aéroport de Fa’a’ā, visas etc.), de protéger et valoriser la culture et les langues (officialisation), et d’assurer le remboursement et la prise en charge par l’État de toutes les dépenses liées aux maladies radio-induites."