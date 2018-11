La délégation de l'assemblée débute ses rencontres à Paris

PARIS, le 20 novembre 2018. La délégation parlementaire menée par le président de l’assemblée de la Polynésie française, Gaston Tong Sang, a débuté mardi matin ses rencontres officielles à Paris.



Les élus polynésiens ont été reçus dans la matinée par la déontologue de l’Assemblée nationale, Agnès Roblot-Troizier qui leur a présenté les grandes lignes du code de déontologie en vigueur au sein de la chambre basse du Parlement mais également le rôle et les missions dont elle a la charge et qui participent à refonder les liens entre les élus et les citoyens.



Après avoir assisté à une présentation de la chaîne parlementaire LCP - Assemblée nationale par son Président-directeur général et participé à la remise du rapport de la commission « loi EROM » au Premier ministre, le président de l’assemblée et sa délégation se sont entretenus, dans l’après-midi, avec Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission des lois de l’Assemblée nationale.



Cette rencontre a été l’occasion pour les membres de la délégation polynésienne, accompagnée de la députée Maina Sage, de présenter à leur interlocutrice les éléments constitutifs de l’avis de l’assemblée de la Polynésie française sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française, adopté en séance plénière le jeudi 15 novembre dernier.



Mercredi, les élus polynésiens poursuivront leurs entretiens au Sénat avec le président de la commission des lois, le président de la délégation Outre-mer et le président de l’institution Gérard Larcher, ainsi qu’à l’Assemblée nationale avec le président Richard Ferrand