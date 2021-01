La déchetterie de Tema'e fermée dix jours

Tahiti le 11 décembre 2020 - Pour des raisons techniques, la déchetterie de Tema'e à Moorea sera fermée au public jusqu'au 22 janvier prochain. Mais les déchets vont continuer à être collectés comme d'habitude.



La déchetterie de Tema'e à Moorea sera fermée au public jusqu'au 22 janvier prochain. La collecte des bacs verts et gris sera cependant maintenue durant cette période. Le directeur général de Fenua Ma, Benoît Layrle, explique que cette fermeture est "provoquée par l'arrêt des rotations de l'Aremiti ferry qui est en maintenance pour huit jours". Il ajoute que la déchetterie est fermée au public depuis vendredi "pour avoir dès lundi, un site totalement vide de déchets. Notre but est de faire en sorte que la commune puisse collecter les bacs gris et verts de ses administrés. Pendant huit jours, les services de la commune ne devraient pas être interrompus, par contre pendant cette période-là, on interdit l'accès au public du site de Tema'e".



Les administrés qui auraient voulu se débarrasser de leurs encombrants devront prendre leur mal en patience et les garder chez eux : "On demande à la population de Moorea de stocker leurs encombrants chez eux à la maison, jusqu'à l'ouverture de la déchetterie et de ne surtout pas aller les déposer dans des lieux publics" ajoute la responsable du service de collecte des déchets à la commune de Moorea, Tevaina Ragivaru.



Pour les administrés des vallées où le ramassage n'est pour l'instant pas encore assuré, Tevaina Ragivaru assure qu'"ils pourront exceptionnellement les déposer en bord de route de ceinture lors de la collecte des déchets". Pour rappel, le service de collecte des ordures ménagères de la commune de Moorea-Maiao maintient son planning habituel de collecte soit le bac gris effectué les lundi et vendredi et le bac vert le mardi.