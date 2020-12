La darse de Faratea en passe d'être désensablée

Tahiti, le 12 décembre 2020 - La Direction des ressources marines (DRM), en coordination avec la Vice-Présidence et le ministère de l’Économie bleue, a lancé en début de semaine un chantier de désensablement de la darse de Faratea qui devrait s'achever la semaine prochaine.



Les travaux de désensablement de la darse de Faratea ont été lancés en début de semaine par La Direction des ressources marines (DRM), en coordination avec la Vice-Présidence, ministère de l’Économie bleue. Le dragage a été confié à la Direction de l’Équipement, pour un montant de 8 400 420 millions de Fcfp, et devrait s’achever la semaine prochaine.



Actuellement gérée par la coopérative de pêcheurs Te Hauroa, la darse de Faratea était confrontée à un problème d’ensablement en raison de la forte houle. Le volume de sable gênait en particulier la circulation et le stationnement des poti marara professionnels. Deux places d’amarrage étaient notamment condamnées. Cette opération de dragage va donc permettre aux professionnels de stationner sur place en plus grand nombre et surtout de pouvoir circuler en toute sécurité.