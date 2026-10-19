

La cybersécurité autrement avec Ghost Protocol

Tahiti le 20 octobre 2026. Un challenge cyber immersif organisé le jeudi 15 octobre dernier à Papeete s’est déroulé dans le cadre du Cybermois.



Le jeudi 15 octobre dernier, Exodata Polynésie française a réuni à l’InterContinental Tahiti, des décideurs et responsables IT autour de Ghost Protocol, un CTF (Capture The Flag) un serious game qui met les participants dans la peau d’un hacker. Un jeu conçu comme une expérience concrète, collective et compétitive. L’objectif : sortir du format conférence pour placer les participants au cœur de défis inspirés des mécanismes d’une cyberattaque.



Après l’accueil et la présentation de la plateforme par Root-Me Pro, le top départ a été donné à 8h30. Une première vague accessible a permis aux profils les moins techniques de contribuer et de marquer des points. À 9h30, une deuxième vague, plus exigeante, a relancé la compétition. Répartis en équipes de trois, les participants sont restés pleinement mobilisés jusqu’à 11h45.



L’événement a enregistré 100 % de participation, sans aucun désistement le jour J. Les retours témoignent d’une forte satisfaction, avec un intérêt particulièrement marqué pour le jeu. Ils soulignent l’attrait d’un format immersif et collectif, qui aborde la cybersécurité par la pratique et favorise la recherche de solutions en équipe.



L’équipe réunissant Onati et Niu Pay a remporté la compétition grâce à une stratégie fondée sur la validation de nombreux challenges. Elle devance STAT the FLAG, l’équipe de l’Institut de la statistique de la Polynésie française, puis l’équipe réunissant la Brasserie de Tahiti et les hôtels Pearl.



Avec Ghost Protocol, Exodata confirme sa volonté de contribuer à la sensibilisation et à la montée en compétence de l’écosystème cyber polynésien. D’autres éditions viendront prolonger cette dynamique, en s’appuyant sur les enseignements de ce premier rendez-vous.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 20 Octobre 2026 à 16:41 | Lu 180 fois



