La culture dans tous ses états !

Tahiti, le 12 août 2024 – Petits et grands ont profité de la deuxième édition des journées portes ouvertes de la Maison de la Culture pour découvrir les nouveaux cours de la rentrée, comme la magie, le breaking ou encore le fa’a’apu.



Les journées portes ouvertes de la Maison de la Culture ont attiré le grand public, samedi dernier, à Papeete. De nombreux parents étaient venus avec leurs enfants, et ils ne s'y sont pas trompés, car les ateliers et démonstrations ont ravi les plus jeunes, qui ont pu avoir un aperçu des activités proposées avant de faire leur choix, de l’aquarelle à la gym, en passant par les échecs.



Tout en sachant que cette saison 2024-2025 est riche en nouveautés. Avec ses jeux de cartes et sa valise remplie de trucs et astuces, Will Spade n'est pas passé inaperçu. En plus de ses cours dans les locaux du Tahiti Magic Show, à Taunoa, le professionnel de l'illusion fait désormais partie des intervenants du Fare Tauhiti Nui. “Je suis toujours partant pour partager ma passion. La magie, ça fait rêver les enfants ! On a toujours beaucoup d'élèves, car ils adorent apprendre des tours. Ça permet de travailler la concentration et la dextérité”, souligne-t-il, avec une touche d'imagination en prime.





“Essayer autre chose”

Tête au sol et pieds en l’air, les coachs de l'école Breaking Motion de Pirae ont, eux aussi, mis des étoiles dans les yeux des visiteurs avec une retransmission en direct des finales de cette nouvelle discipline olympique, savant mélange de sport et d'art. “Il n'y a pas que la danse tahitienne !”, remarque Warren Faaeva. “On a accepté de venir pour apporter un autre regard et une autre perspective aux jeunes. C'est très bien de s'intéresser à notre propre culture, mais ça n'empêche pas d'essayer autre chose, tout en mettant en avant les qualités individuelles.”



Côté nouveautés, la culture polynésienne n’a pas été oubliée. Après le succès des cours de vacances, l'association Marutaha Nui rempile pour une année complète. Percussions, 'ori Tahiti, tressage et confection de costumes seront complétés par des cours en agriculture. “Nous sommes plusieurs acteurs avec différents savoir-faire qui se fédèrent. Ma spécialité, c'est l'initiation à la pratique du fa’a’apu de manière autonome et respectueuse de l'environnement, notamment pour sensibiliser les enfants aux enjeux de demain. Ce sont des connaissances simples, comme faire son compost et des semis, tout en respectant le calendrier lunaire, avec le plaisir de repartir avec sa récolte”, précise Célia Tetavahi, référente de l'association Bio Tupuna. Que les retardataires se rassurent : sous réserve de disponibilité, les inscriptions se poursuivent au guichet et au département des activités permanentes.



Hitihiti Hiro, cheffe du département des activités permanentes : “Des cours payants et des animations gratuites” “Il y a 16 types de cours : dix pour les enfants et six pour les adultes. Au niveau des disciplines, on a essayé d'enrichir notre catalogue. Il y a beaucoup de nouveautés, surtout pour les enfants. On essaie de surfer sur la vague, en restant en cohérence avec nos missions. C'est pour ça qu'on propose de la magie, de la danse, du théâtre, tout ce qui est en lien avec les arts du spectacle. On a aussi voulu proposer des cours variés autour de la culture polynésienne. Il y a deux volets : les cours, qui sont payants ; mais il y a aussi des animations gratuites, selon un programme prédéfini, disponible sur le site de la médiathèque.”

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 12 Août 2024 à 15:35 | Lu 226 fois