La croissance se confirme dans le tourisme

TAHITI, le 20 novembre 2019 - L’Institut de la statistique annonce une augmentation de 10,5 % de la fréquentation touristique au fenua, depuis le début de l’année, si l’on compare avec les chiffres de l’an dernier. Au mois de septembre, la progression est de 2,5 % par rapport à septembre 2018.



Depuis le début de l’année, 177 449 touristes sont venus en Polynésie française, ce qui représente une augmentation de 10,5 % par rapport à 2018.



Des résultats intéressants pour le secteur qui se porte bien depuis quelques temps. Non seulement les touristes sont plus nombreux à venir au fenua, mais ils restent plus longtemps aussi, avec une augmentation de la durée de séjour de 1,2 %. Même constat pour le nombre de nuitées qui affiche une hausse de 11,8 %, atteignant plus de 2 millions de nuitées.



Rien que sur le mois de septembre, par exemple, l’ISPF indique une progression de la fréquentation touristique de l’ordre de 2,5 % par rapport à septembre 2018. « La France, l’Amérique du Nord, l’Europe sont, et dans cet ordre, les principaux marchés émetteurs, ils représentent 78,8 % des effectifs ».