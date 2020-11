La crise du tourisme durera jusqu’en 2025

Maître de conférences en sciences économiques, habilité à diriger les recherches



Combien d’étudiants et de chercheurs ont travaillé sur ce diagnostic ? A quoi servira-t-il ?

Ce projet a été coordonné par 2 enseignants-chercheurs (François de Grandpré, Université du Québec à Trois Rivières, UQTR ; et moi-même). Le CETOP, sa direction mais aussi l’assistante de recherche nous ont fortement épaulés. On a mobilisé 16 étudiants de la licence professionnelle "Management et organisation des structures hôtelières et touristiques en Polynésie française" de l’UPF et 11 étudiants de la maîtrise "Loisir, culture et tourisme" de l’UQTR. Plusieurs collègues nous ont aidés aussi ponctuellement, je pense notamment à Yannis Belle.



Vous recommandez la création de 5 associations régionales chargées d’organiser et de promouvoir chaque archipels. Ne risquent-elles pas d’être en concurrence les unes avec les autres ?

On a beaucoup d’exemples de destinations qui se développent au sein d’un même pays. C’est une concurrence saine, qui se complète par des alliances de communications et de promotions. Prenons un exemple totalement différent : le domaine skiable commun des "3 Vallées" dans les Alpes n’empêche pas le développement des domaines de Val Thorens, Méribel, Les Menuires, Courchevel, etc. D’une manière générale, c’est une tendance mondiale, observée depuis de nombreuses années. Ça favorise la répartition des flux, qui est un enjeu important pour l’environnement, ça développe les synergies mais ça n’empêche pas à chacun de "jouer sa carte". La Polynésie est un territoire immense avec une grande diversité des cultures et des paysages. C’est un atout pour tous les archipels.





Vous avez utilisé une technique nommée Modèle Touristique Régional, développée au Canada. En quoi est-elle meilleure que celles utilisées pour les stratégies touristiques précédentes ? Que peut-elle nous apporter ?

C’est un modèle beaucoup plus simple à appliquer que les autres modèles concurrents (Gunn, 1988 ; Ritchie et Crouch, 2003) tout en étant aussi complet. Donc, avec ce modèle, on pouvait bien répartir le travail entre nous et entre les étudiants. Pédagogiquement, c’était donc le modèle le plus approprié. L’autre avantage est que c’est un modèle d’économiste (qui étudie la demande, l’offre et les facteurs externes) tout en utilisant les outils d’autres disciplines. Étant un économiste, je ne peux qu’adhérer et comprendre ce modèle. Enfin, sa grande originalité est de mettre le visiteur au centre du modèle ; et donc de changer le prisme de l’analyse.



Que faut-il changer en priorité dans notre secteur touristique pour sortir grandi de la crise du Covid, au lieu d’en sortir distancé par les autres destinations du Pacifique ?

Nous avons des recommandations pour diversifier et développer plusieurs produits touristiques en s’appuyant notamment sur les différences entre les archipels. Cette restitution des travaux entre experts avait justement pour but de faire évoluer la réflexion au sens large mais aussi post-covid. Ce ne sont que des recommandations visant à aider la réflexion globale engagée de la démarche du Fāri'ira'a Manihini. Nous sommes encore en train de finaliser l’étude et de prendre en compte les remarques de la conférence de vendredi pour nourrir la version finale du rapport. Nous communiquerons dans les jours qui viennent sur toutes nos suggestions et recommandations.