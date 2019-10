La crème du 'ori tahiti à Punaauia

Consacré tout d'abord uniquement au solo homme et femme, l'événement a évolué au fil des années et intègre désormais des concours de duo, de mehura et de ote'a. "Mis à part le Heiva et le Hura Tapairu, les danseurs et les grands groupes ont très peu d'occasions de se produire sur une scène. L'un des objectifs de notre concours est donc de donner un espace d'expression à nos danseurs pour qu'ils se familiarisent à la scène", indique la coordinatrice de l'événement.



Le 'Ori Tahiti Nui Competitions débutera samedi 30 novembre avec les concours des Tama (jeunes), ouverts aux enfants âgés de 5 à 17 ans. Ce sera ensuite au tour des groupes de se produire sur la scène de la salle Matisse, avec les concours en duo, mehura et ote'a.



L'événement se poursuivra le 1er décembre avec le concours en solo 'Arioi (adultes). Lors de la précédente édition, l'Américaine Michelle Baker et le Japonais Joe Kurisu s'étaient imposés dans cette catégorie. Et en soirée se tiendra le 6e 'Ori Tahiti World Championship, un concours réservé exclusivement aux meilleurs danseurs et danseuses des Heiva et des compétitions internationales. "Chaque année on a eu des représentants du Heiva de San Diego, de San Francisco, de Mexico ou encore de Tokyo", précise Manouche Lehartel.



L'an dernier, ces championnats du monde de 'ori tahiti avaient consacré deux danseurs tahitiens. Chez les femmes, le concours avait été remporté par Natalia Louvat de Tahiti Ora, et Anastase Ragivaru, installé au Japon, avait été sacré chez les hommes.

Du beau spectacle à venir.