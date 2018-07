La course en pāreu : ils l'ont faite à cru !

PAPEETE, le 16 juillet 2018 - En ce samedi 14 juillet 2018, une ancienne tradition renaissait de ses cendres à l’hippodrome de Pirae : la course en pāreu. Cet événement traditionnel des festivités du Tiurai puis du Heiva est une course de chevaux sans selle. Ces courses avait été arrêtées en 2014, faute de jockeys assez talentueux (et casse-cou).



La course en pāreu reprend cette année lors de ce samedi de grands prix, avec quatre nouveaux concurrents sur les rangs. Cette journée de courses était également l'occasion de rencontrer les passionnés et les nouveaux fans des courses de chevaux, enchantés par le retour de la course en pāreu et par la réouverture des paris hippiques.



L'organisation nous raconte cette journée : Les courses du 14 juillet se sont déroulées à Pirae sur un terrain idéal pour la compétition malgré un temps nuageux qui a épargné la zone de l’hippodrome et avec un public venu nombreux pour ces grands prix.



La première course, le galop C réservé aux chevaux locaux, a vu la victoire du grand favori Heiva, monté par Gwenaëlle en menant la course de bout en bout devant un surprenant Taaroa monté par Alexandra. Le triplé 6-2-4 a rapporté 2000 Fcfp pour une mise à 500 Fcfp.



Le seconde course, le trot A attelé, a tenu toutes ses promesses sur cette longue distance de 3200 mètres avec la victoire de l’outsider Toarii devant le crack de l’année dernière Gosimongo. Une course très tactique, mais menée sur un train d’enfer dès le départ, où seuls les plus entraînés sur cette longue distance se sont retrouvés à l’arrivée. Notons également la belle troisième place de Donny Wood qui suivait les deux champions. Le triplé 4-3-7 a rapporté 5700 F pour une mise à 500 F.



La troisième course, la plus rapide, la galop A, a vu la victoire de la grande favori Terenui devant une nouvelle arrivée de Nouvelle-Zélande Anatia et pour la troisième place, nous retrouvons l’inusable Kaptain Kirkup qui effectué sa 5e saison sur l’hippodrome de Pirae. Une course menée tambour battant par Terenui mais où les cinq autres concurrents se sont bien battus pour les accessits. Notons également la première course en catégorie A de Fetia Poipoi 4e , jument née localement qui s’est très bien tenue et de Reprieved , 5e, gênée dans le virage du haut et qui arrivait elle aussi de Nouvelle-Zélande. Le triplé 3-1-4 a rapporté 11200 F pour une mise à 500 F.