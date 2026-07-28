

La course Vaimato pulvérise son record de participants

Tahiti, le 16 août 2026 - La course organisée par l’Athletic club d’Excelsior a réuni, samedi soir, près de 250 participants sur les routes de Arue. Le nouveau format en duo proposé par l’organisation, sur une distance de 6 ou 12 kilomètres, n’est pas étranger au succès de la deuxième édition de l’épreuve sous l'appellation “Vaimato”.



Si la course à pied est un sport individuel, la Vaimato a redéfini les règles de la discipline le temps d’une journée. Au point de rendez-vous à la mairie de Arue, samedi soir, plusieurs dizaines de duos ont franchi la ligne d’arrivée main dans la main. C’est le cas de Florian et Julie qui ont été séduits par le nouveau modèle de la course : “C’est un format qu’on n’a pas trop vu en Métropole et qu’on aime bien tous les deux. Cela nous a donc attirés.”



Malgré un plan de course “pas du tout respecté”, le tandem mixte a terminé à la deuxième place du 6 km juste derrière Johann Lamberty et Eddy Desolier. Une “bonne surprise” pour le duo qui a découvert les aléas de ce format : “Il faut réussir à s’adapter, car au début on part seul et à la moitié de la boucle on est rejoint par notre partenaire.”



Le 12 km en équipe a été remporté par Mathieu Gourvellec et Marc-Antoine Blondeau (Asopa - Oire Punaauia Athlétisme). Wenceslas Loquet et Stéphane Gicquel (Central Sport) ainsi que Chloé Andres et Lukas Widmann complètent le podium.



Cécile Gilroy : “On n’a jamais eu autant de monde” Au total, près de 250 coureurs se sont inscrits à la Vaimato. Un record historique pour la course qui se déroule à Arue depuis une dizaine d'années (l’épreuve portait un autre nom avant 2025). “À l’origine, nous avions prévu 150 dossards, mais on était déjà sold out dix jours avant le début de la compétition ! On n'a jamais vu autant de monde et je pense que le format en duo a eu un rôle clé”, assure la présidente de l’Athletic club d’Excelsior et de la Fédération d'athlétisme de Polynésie française, Cécile Gilroy.



Les épreuves individuelles étaient également de la partie. Le pensionnaire de l’AS Tefana Eddy Pang-Fat a décroché sa première victoire à Arue, sur l’épreuve reine du 12 km, avec un chrono de 46 minutes et 25 secondes.



“J’avais déjà terminé 3e et 2e ici lors des précédentes éditions. Il manquait quelques têtes d’affiche au départ cette année aussi. J’ai un gros week-end, car j’enchaîne demain (dimanche, NDLR) sur la swimrun”, sourit le nouveau lauréat qui sera aussi attendu la semaine prochaine à l’Ekiden.





Une bonne mise en jambes avant l’Ekiden Ronan Pouliquen (Asopa) et Pierre Lesly ont terminé au coude-à-coude pour se départager respectivement les deuxième et troisième places. Le 6 km a quant à lui été bouclé en premier par Killian Barracosa (Tamarii Punaruu) en 20 minutes et 50 secondes. ll a devancé Pacome Sergent et Thomas Slimani (Asopa).



Tous les niveaux étaient représentés et une cinquantaine de bénévoles ont assuré le bon déroulement de la course tout au long du parcours. “On a fait une belle édition et on est vraiment content. Il y a juste la sono qui a lâché, mais sinon tout s’est bien passé (rires)”, récapitule Joëlle Lecroart, vice-présidente du club et organisatrice de l’événement. Elle sera également aux manettes, le week-end prochain, de la nouvelle édition de l’Ekiden.



Les podiums 12 km individuel :

1er Eddy Pang-Fat (AS Tefana)

2e Ronan Pouliquen (Asopa)

3e Pierre Lesly

6 km individuel :

1er Killian Barracosa (Tamarii Punaruu)

2e Pacome Sergent

3e Thomas Slimani (Asopa)

12 km duo :

1er : Mathieu Gourvellec et Marc-Antoine Blondeau (Asopa)

2e : Wenceslas Loquet et Stéphane Gicquel (Central Sport)

3e : Chloé Andres et Lukas Widmann

6 km duo :

1er : Johann Lamberty et Eddy Desolier

2e : Florian Marie et Julie D.

3e : Marie Renaudie et Meryam Douidi







Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 16 Août 2026 à 11:05 | Lu 289 fois



