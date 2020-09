La cour d’appel annule la garde à vue de Karl Anihia

Tahiti, le 17 septembre 2020 - La cour d’appel de Papeete a prononcé jeudi l’annulation de la garde à vue du président de Tahiti Herb Culture, Karl Anihia, qui avait été condamné en première instance à trois mois de prison avec sursis pour avoir planté un pied de paka devant l’assemblée. Elle a également requalifié les faits de "détention" et "transport" qui lui étaient reprochés en "provocation à l’usage de stupéfiants". Karl Anihia comparaîtra donc de nouveau devant la cour d'appel le 1er octobre.



Lors d’une manifestation organisée le 5 mars dernier, le président de Tahiti Herb Culture (THC), Karl Anihia avait planté un pied de paka de deux mètres devant l’assemblée de la Polynésie française (APF) afin de revendiquer la légalisation du cannabis à usage thérapeutique. Dès le lendemain, il avait été convoqué à la Direction de la sécurité publique (DSP) de Papeete puis placé en garde à vue. Il avait ensuite été déféré devant le procureur de la République puis présenté devant le juge des libertés et de la détention qui l’avait placé sous contrôle judiciaire. Condamné en première instance à trois mois de prison avec sursis, Karl Anihia avait fait appel de sa condamnation.



Lors de l’audience en appel le 20 août dernier, ses avocats, Mes Varrod et Millet, avaient soulevé la nullité de la garde à vue de leur client au motif que celle-ci n’était pas justifiée puisque Karl Anihia avait été placé sous ce régime alors qu’il avait d’abord été entendu en audition libre. Il avait également demandé une requalification des faits de "transport et détention de stupéfiants" en "provocation à l’usage de stupéfiants". La cour d’appel a fait droit à ces deux demandes jeudi matin. Le procès en appel sur le fond aura donc lieu le 1eroctobre.