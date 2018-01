La côte Est bien touchée par les fortes pluies

PRÉVISIONS PAR ARCHIPEL VALABLES JUSQU'AU SAMEDI 06 JANVIER 2018 AU SOIR



VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE EN COURS : ORANGE pour les FORTES PLUIES sur les zones : Iles du Vent, Iles sous le vent



JAUNE pour le VENT VIOLENT sur les zones : Rapa, Australes Centre, Iles du Vent, Iles sous le vent, Tuamotu Ouest



JAUNE pour les ORAGES sur les zones : Iles du Vent, Iles sous le vent, Tuamotu Ouest, Gambier, Tuamotu Sud, Tuamotu Est, Tuamotu Centre Sud, Tuamotu Centre, Tuamotu Centre Nord, Tuamotu Nord Ouest



JAUNE pour les FORTES PLUIES sur les zones : Australes Centre, Mopelia, Tuamotu Ouest, Gambier, Tuamotu Sud





ILES SOUS LE VENT :



Temps maussade jusqu'à samedi soir avec un ciel couvert, des passages d'averses parfois de forte inetnsité et pouvant être accompagnées d'orages.

Vent assez fort de Nord-Ouest avec des rafales atteignant 80 kilomètres/heure sous grains ce vendredi. Il faiblit samedi.

Mer forte avec des hauteurs approchant les 3 mètres ce vendredi, s'atténuant 2 mètres samedi. Houle courte de Sud-Est de 2 mètres à 2 mètres 50.



TAHITI ET MOOREA :



Un temps gris et pluvieux aujourd'hui jusqu'à samedi. Les averses sont parfois de forte intensité accompagnées de grains ou orages ce vendredi. L'activité pluvieuse se maintient samedi avec des averses et grains moins fréquents. Températures extrêmes prévues : 24 et 28 degrés Celsius.

Vent assez fort de Nord-Ouest avec des rafales pouvant dépasser 80 kilomètres/heure sous grains ce vendredi. Il faiblit samedi.

Mer forte avec des hauteurs approchant les 3 mètres ce vendredi, s'atténuant 2 mètres samedi. Houle courte de Sud-Est de 2 mètres à 2 mètres 50.



TUAMOTU ET GAMBIER :



Aujourd'hui sur le Nord Ouest, l'Ouest, le Centre, le Sud Tuamotu/Gambier, le temps est perturbé avec un ciel très nuageux à couvert, accompagné d'averses orageuses parfois fortes et grains. Samedi, les averses et grains sont moins fréquents se concentrent sur les régions de Mataiva à Anaa, Hereheretue Tematangi, Moruroa. Le ciel est nuageux sur le Nord avec des averses et grains isolés vendredi, voilé samedi. Toutefois, le soleil est plus présent sur le Nord-Est Tuamotu.

Vent modéré à assez fort de secteur Nord à Nord-Ouest. Il devient fort vers Hereheretue puis modéré samedi. Rafales 70/80 kilomètres/heure.

Mer forte ce vendredi vers Anaa, Hereheretue, et le Sud-Est Tuamotu/Gambier. Houle courte de Sud-Est d'1 mètre/1 mètre 50 et mer vent donnent des creux de 2 mètres 5 voire 3/4 mètres au Sud.



AUSTRALES :



De nombreux nuages bas couvrent le ciel ce vendredi et peuvent occasionner des pluies localement fortes, notamment vers Tubuai et Raivavae, plutôt dégagé vers Rimatara et Rurutu. Samedi, les pluies sont en retrait et les éclaircies se font plus larges. A Rapa, nuageux à très nuageux avec quelques averses ce vendredi, ensoleillé samedi.

Vent de secteur Sud-Est modéré à assez fort au Nord. Rafales 80/90 v kilomètres/heure ce vendredi vers Raivavae. Vers Rapa, le Sud Est assez fort à fort ce vendredi soir avec des rafales pouvant dépasser les 100 kilomètres/heure.

Mer agitée à forte. Houle courte de Sud-Est autour de 2 mètres 50 voire 3 mètres 5 ce vendredi.