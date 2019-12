La corrida, c'est samedi

TAHITI, le 5 décembre 2019 - Les aficionados de course à pied ont rendez-vous samedi pour la Corrida de Faa'a.



La section athlétisme de l’association sportive Tefana organise samedi 7 décembre à 17 heures la 24e édition de la corrida de Faa’a. Il s’agit d’une course sur route de 8 kilomètres avec un départ et une arrivée devant Carrefour Pacific Plaza, à Faa’a. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 6 décembre à Aito Sport et à Carrefour Pacific Plaza et samedi 7 décembre uniquement au départ de la course.



Un certificat médical est obligatoire pour les non-licenciés à la Fédération d’athlétisme de Polynésie française et à la Fédération tahitienne de triathlon. Pour rappel, samedi 16 novembre, c’est Teva Poulain qui avait remporté la Feria Carrefour devant Justin Monier et Simon Ziad.