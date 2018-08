La consommation de "paka" punie par une amende ?

Le problème que l’on rencontre ici est diamétralement opposé à celui que l’on rencontre en métropole où l’on trouve plutôt de la résine de cannabis. Sur le territoire, il n’y a que du paka et le problème de cette substance locale est qu’elle est chargée d’un fort taux de tétrahydrocannabinol (THC) qui endommage fortement la santé des consommateurs. Je suis partisan d’une légalisation de la consommation de cannabis dans un cadre strictement thérapeutique comme on le voit dans certains pays aujourd’hui où les médecins prescrivent des stupéfiants et contrôlent de manière sévère et encadrée. Aussi, la consommation, et souvent le trafic de paka, trouve son origine dans des situations précaires, financièrement difficiles. On ne peut pas ignorer qu'une frange de la population s'abandonne ainsi dans ce milieu pour trouver une issue. Afin de résoudre cette toxicomanie, il convient de s'attaquer aux situations et aux problèmes qui la génèrent. La prévention en la matière fait cruellement défaut sur le territoire

Il y a de cela dix ans, les peines prononcées étaient assez adaptées aux situations. Cela fait maintenant trois ans que les condamnations sont extrêmement lourdes. Le problème, c’est qu’elles ne changent absolument pas le flux de dossier et sont inefficaces. Le discours selon lequel la consommation de paka doit être considérée au même titre que la consommation d’ice, c’est-à-dire d’une drogue dure, est aberrant. De plus, l’on veut créer une logique qui sous-entend que les individus que l’on trouve dans des affaires de paka se retrouveront forcément un jour ou l’autre impliqués dans des dossiers de méthamphétamines. C’est une vision inexacte. L’ice coûte très cher, le paka un peu moins et l’on est face à des populations différentes. Concernant le cannabis, il faudrait mettre en place une politique pénale adaptée qui correspondrait à une certaine tolérance et qui considérerait qu’à un certain niveau, quand on est limité à une simple consommation, on ne devrait pas forcément privilégier une lourde répression. L'hypocrisie est complète lorsque l'on constate que le fait de tuer un homme ivre à son volant est très sensiblement moins sévèrement réprimé qu'un trafic de stupéfiant d'ampleur moyenne