La consommation d’électricité en baisse de 15% à Tahiti

Tahiti, le 25 mars 2020 - Le groupe EDT Engie a annoncé que la consommation d’électricité à Tahiti avait “baissé de 15% environ”. Une baisse relative à l’instauration du confinement samedi et qui fait suite à la réduction d’activité économique ces derniers jours.



EDT Engie a expliqué hier par voie de communiqué que depuis le confinement, et suite à la réduction d’activité économique, “la consommation d’électricité à Tahiti a baissé de 15% environ”. Une baisse similaire à celle observée en métropole, puisque le Réseau de transport d’électricité (RTE) avait annoncé que “la consommation d’électricité française est, depuis la mise en place du confinement ,15% inférieure en moyenne au niveau habituellement constaté au mois de mars”.



Mais EDT Engie a également annoncé que la sollicitation de la centrale Émile Martin reste “très élevée”, notamment du fait que la météo actuelle n’est que “très peu favorable à l’hydroélectricité” qui produit donc a minima. Depuis le confinement instauré samedi, “les moyens de production thermique ont permis de couvrir environ 85% de la demande d’énergie électrique de l’île de Tahiti, 9% par les moyens hydroélectriques et 6 % par les fermes solaires”. EDT Engie explique notamment que la capacité de la centrale de la Punaruu est “disponible à 100%” puisque le groupe n°3 qui était en très grande révision depuis neuf mois a été remis en service hier. Aussi, tous les travaux qui avaient été programmés et qui se sont avérés non urgents ont été reportés.