La condition féminine tu sais, c’est pas si facile

Tahiti, le 6 mars 2020 – La journée internationale des droits des femmes a été célébrée ce vendredi matin à l'assemblée de la Polynésie française. L'occasion de mettre au jour les ambitions politiques concernant la condition féminine au fenua.

La Femme a été célébrée ce vendredi matin à l'assemblée de la Polynésie française (APF) à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. La matinée a été marquée par des discours prononcés par la ministre de la Famille, des solidarités en charge de l'Égalité des chances, Isabelle Sachet, et par la sénatrice Lana Tetuanui.



Lors de son discours, la ministre de la Famille ne manque pas d'expliquer le rôle prépondérant que prennent les femmes polynésiennes dans la société d'aujourd'hui. Elle souligne aussi qu'en ce 25e anniversaire du Programme d'action de Beijing, qui s'intéresse à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, il semblait opportun de mettre en relief son "admiration pour les femmes qui donnent de leur temps et de leur énergie à leur foyer, à leur famille, à leur communauté".



La ministre ajoute par ailleurs que l'égalité entre les femmes et les hommes "est aussi un moyen important de prévention des addictions, qu'elles concernent l'alcool, le cannabis ou l'ice". Selon elle, la Maison de la famille qu'elle souhaite créer permettra d'accompagner "humainement" la population pour "sortir de l'impuissance ou de la toute-puissance" pour agir. La ministre ne s'est pas avancée au sujet de la date à laquelle cette structure salvatrice serait ouverte, mais elle détaille : "C'est passé en conseil des ministres il y a deux semaines, donc c'est acté".



Lana Tetuanui, fraîchement arrivée de Paris, a tenu à faire remarquer à son public de femmes présentes pour l'occasion que, "avant de parler de la femme, Dieu a créé l'homme avant tout. Et puis, il nous a créées nous, les femmes. Il faut respecter l'ordre des choses, c'est important"… Une intervention saluée par le public.