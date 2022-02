La composition du nouveau gouvernement Fritch

Tahiti, le 21 février 2022 - Deux entrants, Virginie Bruant et Naea Bennett, et une sortante, Isabelle Sachet, dans la nouvelle mouture du gouvernement d'Edouard Fritch présentée lundi matin à la présidence. Au registre des nouveautés dans les attributions de portefeuilles, Edouard Fritch récupère le Tourisme, Yvonnick Raffin les Télécommunications et Heremoana Maamaatuaiahutapu les Ressources marines. Enfin, les deux nouveaux ministres héritent –pour la première– du Travail, des Solidarités, de la Formation, de la Condition féminine, de la Famille et des Personnes non autonomes ; et –pour le second– de la Jeunesse, de la Prévention contre la délinquance et des Sports.







Rédigé par Antoine Samoyeau le Lundi 21 Février 2022 à 15:57 | Lu 1965 fois