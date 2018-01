La commune de Faa'a fête ses 53 ans

FAA'A, le 30 janvier 2018 - La commune la plus peuplée de la Polynésie française existe depuis le 30 janvier 1965. Avant cette date, Faa'a était un district et il portait le nom de Tetaha puis de Tefana i Ahurai. Le premier tāvana de la commune était Francis Sanford.



Faa’a est devenue la troisième commune de la Polynésie, le 30 janvier 1965, après Papeete et Uturoa.



Avant cette date, Faa’a était un district connu sous les noms de Tetaha, Tefana i Ahurai…



Le 30 janvier 1965, Faa’a subit un profond changement, en passant d’un district agricole à un ensemble résidentiel " dortoir " avec un urbanisme difficile, suite à l’implantation de l’aéroport. La commune évolue avec le temps et se développe tant au niveau commercial qu'industriel.



Depuis, la municipalité a connu de nombreux changements dans son organisation administrative. Elle a été entièrement assistée et contrôlée, a priori, par l’État jusqu’à la libre administration surveillée par le haut-commissaire, le trésorier-payeur et autres fonctionnaires de l’État.



Le premier maire était Francis Sanford jusqu’en 1977, suivi d'Alfred Helme. En 1983 Oscar Temaru prend les rênes de la commune.



Aujourd'hui, la commune de Faa'a compte 29 506 habitants.