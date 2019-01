La commune de Faa'a aimerait acquérir un bus 100 % électrique

FAA'A, le 22 janvier 2019 - Les chauffeurs de la cellule transport ont eu l'occasion de tester un bus 100 % électrique, la semaine dernière. Une opportunité qui a bien été accueillie par le personnel de Faa'a. Vendu à près de 20 millions de francs, ce type de véhicule répond aux attentes du maire, sur le plan environnemental.



Arrivé sur le territoire en août dernier, ce tout premier bus 100 % électrique fait la fierté de son concessionnaire. Il intéresse notamment les municipalités, et c'est le cas de la commune de Faa'a qui réfléchit sur le renouvellement de son parc automobile.



Aujourd'hui, le parc est équipé de " deux grands bus de 50 places, trois de 28 places et d'un transport intra communal de 9 places ", indique un communiqué. Avant de poursuivre : " La commune comptait investir dans l'achat de trois nouveaux trucks. Et c'était l'occasion pour elle d'évaluer un nouveau mode de transport urbain écologique : le bus 100 % électrique ".



Avec des batteries qui peuvent tenir sur une distance d'au moins 200 km " en milieu urbain ", ce petit bijou a conquis le cœur des chauffeurs de Faa'a.



Ces derniers ont, en effet, eu le privilège de tester le véhicule, la semaine dernière. Selon le communiqué de la municipalité, " lors des phases de freinage, le moteur électrique devient un générateur transformant l’énergie cinétique en électricité, permettant ainsi de recharger les batteries au Lithium-fer et d’augmenter son autonomie. Ces batteries sont beaucoup plus efficaces et résistantes aux chaleurs excessives sans danger d’explosion par rapport aux batteries Lithium-Ion. Grâce à sa structure en aluminium, ce modèle résiste efficacement à la corrosion. Une caméra de recul permet au chauffeur de manipuler aisément le véhicule lors des manœuvres. Son fonctionnement silencieux est appréciable notamment pour les passagers et les usagers de la route ."



Le véhicule dispose de 23 places assises ou de 58 places assises et debout. Il est vendu à près de 20 millions de francs, " et peut être adapté en fonction des besoins ". Des sièges pour les personnes à mobilité réduite peuvent même être installés à bord.



Pour l'heure, la municipalité n'a pris aucun engagement, mais cette phase de test pourrait porter ses fruits demain, puisque le tāvana, Oscar Temaru est pour la préservation de l'environnement.







Crédit photo : Mairie de Faa'a