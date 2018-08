La commune de Anaa abandonne l'osmoseur pour l'eau de pluie

PAPEETE, le 14 août 2018 - Alors qu'en 2011 Anaa avait été la première île des Tuamotu à mettre en place un service d'eau potable grâce à un osmoseur, la population ne s'est jamais habitué cette eau de mer désalinisée. Faute de clients, la commune s'est vue dans l'obligation de fermer sa centrale et relancer la récupération de l'eau de pluie et la potabilisation par chloration.



Dans beaucoup d'îles des Tuamotu, l'eau douce est une denrée rare, surtout à Anaa qui n'a pas une seule source d'eau douce sur l'atoll. Pour pallier ce manque et respecter le code général des collectivités territoriales (CGCT) qui impose aux communes la mise en place de l'eau potable pour leurs administrés, la commune avait mis en place en 2011 un osmoseur afin de désaliniser l'eau de mer. Dans un premier temps vendue 6 francs le litre en livraison, faute de clients, la commune s'est vue obligée de baisser le prix de l'eau à 1 franc le litre en 2016. "Le goût n'est pas bon et en plus au bout d'une semaine c'est perdu. L'eau n'est plus potable. Chez moi, on préfère faire bouillir l'eau de la pluie", explique Nariki, un habitant de Anaa. L'eau issue des osmoseurs ne trouvant pas preneur à cause de son goût de chlore trop prononcé, et après avoir fait trouver ses deux machines à perte pendant un an, le tavana a fini par prendre la décision de les arrêter, " on ne veut plus utiliser cette eau parce que les gens n'achètent pas. Même à un franc le litre, ils n'en veulent pas. D'après eux le gout en chlore est trop fort. Je pense que les gens n'aiment pas. Les machines ne servent plus à rien aujourd'hui", explique l'élu. Sans compter, l'impact sur l'environnement constaté avec plusieurs années d'utilisation des osmoseurs, "les rejets dans les minéraux ont commencé à blanchir le corail. La concentration de sels était trop forte à l'endroit où ils étaient rejetés. Le corail en a été affecté."