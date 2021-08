La comédienne américaine Kathy Griffin révèle avoir un cancer du poumon

New York, Etats-Unis - AFP - Le 2 août 2021 - La comédienne et humoriste américaine Kathy Griffin a révélé lundi être atteinte d'un cancer à son poumon gauche nécessitant son ablation partielle tout en précisant que le pronostic médical était encourageant selon ses médecins.

"Je vais subir une opération pour me retirer la moitié de mon poumon gauche. Oui, j'ai un cancer du poumon alors que je n'ai jamais fumé!", a dévoilé l'actrice du film "Disjoncté" sur Twitter. "Les médecins sont très optimistes étant donné que (le cancer) est en stade 1 et circonscrit à mon poumon gauche", a ajouté l'humoriste de 60 ans, précisant qu'elle ne devrait pas avoir besoin de suivre une chimiothérapie. Kathy Griffin, qui a remporté deux Emmy Awards et co-présenté pendant 10 ans la célèbre soirée du réveillon sur CNN, avait créé la polémique en 2017 après avoir posté sur les réseaux sociaux des images d'elle brandissant une tête décapitée et sanguinolente ressemblant fort au président américain Donald Trump. Cet épisode avait porté un coup à la carrière de la comédienne qui avait perdu son contrat avec CNN, malgré la publication d'une vidéo d'excuses. Elle avait été obligée d'annuler plusieurs spectacles et s'était retrouvée la cible de menaces de mort.