La citoyenneté française accordée à 36 demandeurs

Tahiti, le 4 décembre 2019 - Une cérémonie solennelle d'accueil dans la citoyenneté française a été organisée en faveur de 36 demandeurs, mardi après-midi à la résidence du haut-commissariat.



Ils seront dorénavant de nationalité française. Le haut-commissaire de la République en Polynésie, Dominique Sorain, a présidé ce mardi la cérémonie solennelle d'accueil dans la citoyenneté française de 36 demandeurs, à l'issue de leur procédure de naturalisation ou par déclaration pour les conjoints de Français.



Lors de cette cérémonie solennelle, ces nouveaux citoyens français ont reçu leur livret d’accueil dans la citoyenneté française. Ces 36 impétrants sont originaires de 23 Pays différents, tels que l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Côte d’ivoire, la Croatie, l’Espagne, les États-Unis, l’Indonésie, l’Italie, le Maroc, le Mexique, le Paraguay, le Pérou, les Philippines, la Pologne, le Royaume-Uni, les Samoa, les Tonga, la Tunisie, le Venezuela et le Vietnam.



Pour leur réception dans la citoyenneté française, haut-commissaire a salué leur choix d’intégrer la communauté nationale. C'est un choix intime guidé par des convictions très personnelles. Quelles que soient les raisons pour lesquelles ils ont choisi de devenir Français, ils ont tous en commun cette évidence : partager les valeurs que la France porte à travers le monde.



Il a rappelé aussi que devenir un citoyen français donne des droits mais exige des devoirs et des obligations, tels que celles de maîtriser la langue française et de partager la culture et les enjeux de la Nation.



La nationalité française peut être acquise : par déclaration pour les conjoints de Français : pour bénéficier de cette procédure, le ressortissant étranger doit être marié à un ressortissant français depuis au moins 4 ans et justifier d’une communauté de vie affective et matérielle et d’une connaissance suffisante de la langue française ; par naturalisation : cette procédure est ouverte à toute personne étrangère majeure possédant un titre de séjour qui réside en France de manière habituelle et continue depuis 5 ans. Dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande, les services administratifs vérifient que la personne est bien intégrée dans la société française, notamment par une connaissance suffisante de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société française, des droits et devoirs conférés par la nationalité française, ainsi que par l’adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République française ou par déclaration pour les ascendants de Français : pour bénéficier de cette procédure, le ressortissant étranger doit être âgé de 65 ans au moins et résider régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans, avoir un descendant direct de nationalité française