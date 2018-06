La chimiothérapie enfin possible à l'hôpital de Taravao

PAPEETE, le 15 juin 2018 - L'hôpital de Taravao a inauguré, vendredi dernier, un service d’hospitalisation de jour de chimiothérapie. Cette opération s'inscrit dans le plan cancer 2018-2022 mis en place par le ministère de la Santé. Cette ouverture est un nouveau pas vers l'égalité de soins face au cancer en Polynésie.



"C'est un pas vers l'égalité des soins pour tous les patients polynésiens atteints d'un cancer " se félicite Patricia Grand la présidente du comité de Polynésie française de la ligue contre le cancer. Vendredi matin, l'hôpital de Taravao inaugurait son service d'hospitalisation de jour de chimiothérapie. Ainsi, ce centre de soins de proximité pourra désormais traiter certains patients atteints de cancer. Ce service est une grande avancée pour les malades de la presqu'île et des environs de Taravao qui jusque-là devaient se rendre jusqu'à Papeete pour suivre leur traitement. " Après la chimiothérapie on aspire qu'à une chose, se reposer. Être obligé de rester une heure voire une heure et demie de plus dans une voiture est un calvaire. S'économiser ce temps de trajet est un gain en énergie et en qualité de vie pour les patients. Cette offre de soins en plus à Taravao est aussi un grand plus pour les familles des patients et les accompagnants des malades ", explique la présidente de la ligue.



Ainsi, ce service est composé de quatre chambres et a des autorisations de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale (ARASS) pour trois places. Il a pour vocation de se développer si les besoins des patients le nécessitent.



La mise en place de ce service est le fruit d'une collaboration être le Pays et l'État. " C'est le fruit d'un partenariat très étroit entre l'État et le Pays pour répondre à une double inégalité. Une inégalité de territoire et une inégalité social e", indique Raymond Yeddou, le représentant du Haut-Commissariat. Il poursuit " C'est une très belle opération qui a eu un enjeu d'aménagement du territoire. Un enjeu d'égalité et de solidarité. Nous avons été capables avec le Pays de trouver les équipements nécessaires pour faire en sorte que ce dispositif devienne une réalité. " Le coût de la mise en place du service a coûté 28 millions de francs dont 22 millions de francs ont été financés par l'État. Les associations ont, quant à elles, participé au financement du mobilier et des télévisions dans les chambres.