La chasse aux abstentionnistes

Tahiti, le 1er juillet 2024 – Moins d’une semaine pour convaincre avant le second tour des élections législatives partielles pour les candidats des 2ème et 3ème circonscriptions. Après des réunions dans les deux camps ce dimanche, autonomistes et indépendantistes sont sur le terrain pour aller à la pêche aux voix abstentionnistes.





Les deux camps sont sur le pied de guerre et ne relâchent pas la pression. Il reste moins d’une semaine avant le second tour et il n’y a pas de temps à perdre pour aller chercher la victoire dans les deuxième et troisième circonscriptions. Les autonomistes se sont réunis à la mairie de Pirae dimanche pour analyser les résultats de la veille et identifier la stratégie à adopter pour faire élire Nicole Sanquer et Pascale Haiti-Flosse samedi prochain.



Idem chez les bleus qui ont également fait le point dimanche et qui comptent bien conserver au moins deux députés sur trois en permettant à Steve Chailloux et Mereana Reid-Arbelot de retrouver leurs sièges à l’Assemblée nationale. Et ils semblent plutôt confiants. Déjà parce que le Tavini a réussi à mobiliser ses troupes dès le premier tour sur les trois circonscriptions. Tematai Le Gayic a même doublé son score par rapport à 2022, même si cela n’aura pas suffi.



“On appelle tout le monde à se mobiliser parce que ce n’est pas terminé”, lançait Moerani Frébault samedi soir, alors qu’il venait tout juste de l’emporter face à lui, dès le premier, dans la première circonscription. Tematai Le Gayic qui n’a d’ailleurs pas compris pourquoi les électeurs avaient cédé au chant des sirènes autonomistes en votant pour le candidat de Amui tatou. Une “alliance de circonstance” qui rassemble le Tapura, Ahip, Amuitahira’a, Ia Ora te Nuna’a et Taatira no te Hau et que n’a de cesse de dénoncer le Tavini depuis le début de la campagne. Pas de raison que ça change pendant l’entre-deux tours. C’est même l’argument principal. “Entre 2022 et 2024 Le Tavini Huira’atira gagne 13 000 voix. Dans le même temps, l’union opportuniste de circonstance regroupant 5 partis autonomistes en perd 11 000”, écrit ainsi Moetai Brotherson ce lundi sur sa page facebook. Mais il faut faire attention au retour de bâton. Car au Tavini, c’est l’unité affichée qui est de circonstance et elle a déjà commencé à se fissurer.



La com’ par les réseaux



Après Tematai Le Gayic qui, dès samedi soir pointait du doigt “la part de responsabilité du gouvernement” dans les résultats de ce premier tour, dimanche, c’était au tour du candidat bleu de la deuxième circonscription, Steve Chailloux, de s’en prendre à son camp sur les réseaux sociaux. “Ah tout d’un coup, comme par miracle on commence à citer mon nom sur cette page Tavini Huira’atira réservées uniquement à la circo 3 et 1 ? “, s’agaçait ainsi le député sortant.



Au Tavini, on tente d’arrondir les angles. “Vu qu’il était potentiellement le plus populaire des trois avec beaucoup plus de followers, les équipes se sont concentrées sur les deux autres candidats” (Mereana Reid-Arbelot et Tematai Le Gayic, ndlr), a ainsi tenté de justifier un membre du parti. Pourquoi pas.

En tout cas, on repart à zéro et on met les forces de tout le monde dans la bataille. Même stratégie des deux côtés. Les équipes autonomistes et indépendantistes de la première circonscription vont se dispatcher entre la deuxième et la troisième pour frapper aux portes des abstentionnistes du premier tour.



Le parti indépendantiste dispose-t-il encore d’une réserve de voix ? “Habituellement, nos électeurs nous disent ‘on est avec vous, ne vous inquiétez pas, on ira voter au second tour. Donc ce vivier-là ne s’est pas déplacé et on a encore des voix à récupérer”, nous a expliqué, confiante, une élue du Tavini qui compte beaucoup sur les électeurs de Naumi Mihuraa. La fille de Lana Tetuanui qui s’est lancée sans étiquette dans la troisième circonscription a en effet récolté 11% des voix samedi, soit 3 230 voix.



Opération séduction aux Raromatai



Un réservoir de voix qui est bien évidemment lorgné par les deux camps puisqu’il n’y avait que 477 voix d’écart entre Mereana reid-Arbelot (Tavini) et Pascale Haiti-Flosse (Amui tatou) samedi soir. Mais même si Naumi Mihura’a vient des rangs du Tapura Huira’atira, ses voix ne se reporteront pas nécessairement sur Pascale Haiti-Flosse. Au contraire même. Elle a d’ailleurs annoncé d’emblée qu’elle ne donnerait aucune consigne de vote à ses électeurs.



Il faut dire que Naumi Mihuraa trouve quand même un peu fort de café que les autonomistes lui fassent les yeux doux aujourd’hui, après l’avoir pourtant “salie” et écartée du premier tour en ne retenant pas sa candidature sur la troisième circonscription. Comme Steve Chailloux, c’est par le biais des réseaux sociaux que la fille de Lana Tetuanui a exprimé sa rancoeur ce dimanche. “Vous insistez à ce que je donne une consigne de vote ? Vous ne devriez pas trop, ça risque de vous faire plus de mal que de bien”, prévient-elle.



Du côté du Tavini, on se délecte en tout cas. “Contrairement aux autonomistes qui la harcèlent, c’est elle qui nous a appelés pour nous dire qu’elle préférait voter pour quelqu’un d’intelligent qui ne mélangeait pas les mots”, nous a-t-on confié. Sur cette 3ème circonscription, Mereana Reid-Arbelot pourra aussi compter sur les 1 493 voix de Jules Hauta pour Heiura-les-Verts.



Porte à porte, quartier par quartier, commune par commune



Du côté des autonomistes, on préfère ne pas commenter et rester concentrés sur les communes et les quartiers qui ont boudé le premier tour. “On reste prudents et il faut continuer à travailler et à mobiliser davantage. Même si Nicole Sanquer a de l’avance et que c’est serré avec Mereana rien n’est jamais gagné”, dit-on du côté de Amui Tatou ce lundi. Les tavana doivent jouer leur rôle de courroie de transmission dans les communes et les quartiers qui ne se sont pas déplacés aux urnes samedi dernier.



“Au moment du dépouillement, on a déjà une vision globale avec les votes bureau par bureau. On n’a pas été au maximum de nos capacités, et il y a encore un réservoir de voix autonomistes qu’il faut aller chercher. À Bora Bora par exemple où il y a eu moins de 40%”, a ainsi expliqué Tevaitea Salmon pour Amui Tatou.



L’électorat des îles-sous-le-vent peut en effet faire pencher le scrutin d’un côté ou de l’autre dans la 3ème circonscription. Moerani Frébault et Edouard Fritch doivent d’ailleurs s’envoler ce mardi pour séduire les électeurs des Raromatai avant d’aller ensuite prêter main forte dans la deuxième circonscription.