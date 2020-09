La chasse au cancer est ouverte

Parce que la très grande majorité des cancers se soignent, quand ils sont découverts tôt, la Ligue contre le cancer vient de lancer une grande campagne de sensibilisation dans la presse en faveur du dépistage. À travers différents petits clips d’une minute environ et d’affiches, le Comité de Polynésie française de la Ligue contre le cancer axe son action sur quatre cancers majeurs en Polynésie : thyroïde, sein, poumon et prostate. Le message est simple et efficace, le dépistage précoce est le meilleur moyen de sauver des vies."Seulement trois femmes sur dix se font dépister en Polynésie du cancer du sein, alors qu’en métropole, ce sont huit femmes sur dix qui se font dépister. Détecté tôt, le cancer du sein se guérit très bien maintenant. On survit deux à trois fois plus en France qu’ici, car la population se fait moins dépister ici", déplore la nouvelle présidente du Comité de Polynésie de la Ligue contre le cancer, Natacha Helme. Elle-même a été atteinte d’un cancer, elle doit son salut à un dépistage très précoce de son gynécologue.