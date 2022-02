La chaîne C8 mise en demeure pour "publicité clandestine"

Paris, France | AFP | mercredi 23/02/2022 - L'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel et du numérique, a adressé mercredi à la chaîne C8 une mise en demeure, après plusieurs séquences télévisées qu'il estime relever de la publicité clandestine.



L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a sommé C8, qui appartient au groupe Canal+, de ne plus diffuser de publicité clandestine, dans une décision publiée mercredi au Journal officiel.



Sollicitée par l'AFP, la chaîne n'a pas souhaité faire de commentaire.



Le régulateur relève plusieurs séquences litigieuses, notamment le 4 mars 2021 lors de l'émission phare de la chaîne "Touche pas à mon poste" (TPMP), animée par Cyril Hanouna, qui recevait ce soir-là le rappeur Booba.



"Le principal invité, présent sur le plateau pendant une durée supérieure à une heure, portait des chaussures et des vêtements dont la marque a été visualisée de manière répétée et mentionnée à deux reprises par l'intéressé", détaille le régulateur.



Cet invité, dont la casquette au logo identifiable "a fait l'objet d'une exposition appuyée", a "par ailleurs indiqué, à la demande de l'animateur qui a tenu des propos laudatifs au sujet de ce vêtement, la marque d'un blouson qu'il portait à l'occasion d'une précédente émission et a proposé à l'animateur de le commander".



"Objet d'une exposition significative, les marques ainsi présentées ont été promues par leur association à l'image d'un artiste renommé auprès en particulier du jeune public", pointe l'Arcom.



En cause également les émissions "Le 6 à 7", présentée par Benjamin Castaldi, et "Touche pas à mon poste" du 26 octobre 2021: "de 18h45 à 21h10 environ, une chroniqueuse est apparue à l'antenne portant un vêtement entièrement recouvert du logo caractéristique de sa marque", bénéficiant ainsi "de visualisations fréquentes sans précautions particulières pour en atténuer l'exposition".



L'autorité cite d'autres passages relevant, selon elle, de la publicité clandestine dans ces mêmes émissions le 7 octobre 2021, avec une exposition "supérieure à deux minutes" d'une paire de lunettes portées par le présentateur (Cyril Hanouna, ndlr), celle-ci ayant "fait l'objet de propos laudatifs et dont la marque a été citée et remerciée".



Enfin, le régulateur reproche à la chaîne d'avoir contribué "à assurer une exposition significative" au livre de Cyril Hanouna durant "une séquence d'environ huit minutes" sur le plateau de TPMP, même s'il reconnaît sa "dimension humoristique".