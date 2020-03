La cellule de crise en ordre de marche

Sean Casey, spécialiste de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)

“On compte sur la solidarité des Polynésiens”



Quel soutien technique l'OMS peut-elle apporter dans la gestion de cette crise sanitaire ?

“Je suis arrivé il y a une semaine en Polynésie. Je suis normalement basé aux Fidji où j'ai coordonné la réponse dans le Pacifique pour l'OMS pour le Covid-19. Cela va faire près de deux mois que je travaille sur ce virus. La raison de ma présence ici est de pouvoir partager les expériences et d'utiliser les approches qui ont donné des résultats positifs. En Chine par exemple, ils ont mobilisé des milliers de médecins et d'infirmiers et ils ont isolé des millions de personnes. Ce sont des mesures qui sont difficiles à imaginer pour le Pacifique. C'est pour cela qu'il faut à tout prix éviter une contamination de masse, parceque cela demandera à ce moment là la mobilisation de beaucoup de ressources. C'est pour cela que le confinement est la meilleure solution pour contrôler l'épidémie.”



Dans le cas où l'on arrive à une contamination de masse, est-ce-que le Pays est prêt à gérer cette situation ?

“L'objectif reste évidement de ne pas atteindre un tel point. Aucun pays dans le monde n'a assez de lits pour pouvoir accueillir toutes les personnes atteintes. Cependant le gouvernement est déjà en train de rajouter des lits, de former davantage de personnel et de mieux organiser les soins. Mais encore une fois le principal objectif c'est d'éviter d'arriver à un tel point. Et le seul moyen d'y arriver c'est de respecter les mesures de confinement et les gestes barrières. La situation va évidemment être compliquée, mais on compte sur la solidarité des Polynésiens pour y arriver. Il faut savoir également que la majorité des cas de coronavirus sont des cas modérés qui n'ont pas besoin d'hospitalisation.”



Où en est-on sur la recherche du vaccin ?

“Il y a un niveau de recherche et de partage énorme, comme jamais vu auparavant. On espère avoir plus d'informations dans les prochains mois, mais cela reste un virus qui était encore inconnu il y a trois mois. Donc il y a toujours de la recherche à faire.”



Propos recueillis par Vaite Urarii Pambrun