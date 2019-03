La cause des femmes "oubliée" en Outre-mer, selon un eurodéputé et une politologue

PARIS, le 7 mars 2019. Les luttes des femmes dans les Outre-mer sont trop souvent "oubliées ou minorées", ont dénoncé jeudi la politologue féministe Françoise Vergès et le député européen (LFI) Younous Omarjee, à la veille de la Journée internationale de la femme.



" Ces luttes des femmes des Outre-mer contre l'esclavage et la décolonisation ont contribué à l'émergence et à la consolidation des combats féministes", a expliqué Younous Omarjee lors d'une conférence de presse à Paris, mais "la plupart des mouvements féministes ultramarins (...) sont oubliés dans les célébrations et l'histoire" , a regretté Françoise Vergès.



De plus en Outre-mer, les femmes "continuent aujourd'hui d'être plus précaires et plus vulnérables" que dans l'hexagone, insiste Mme Vergès, avec moins d'accès à l'emploi, à l'enseignement supérieur, et des taux de violences faites aux femmes très élevés.



Selon une étude de l'Insee publiée jeudi, en 2017 à La Réunion, seules 43% des femmes de 15 à 64 ans ont un emploi, contre 52% des hommes. Une femme sur cinq "élève seule ses enfants" et "six femmes sur dix élevant seules leurs enfants sont pauvres".

"Il y a une continuité dans la manière dont en Outre-mer on a traité les femmes et dans la manière dont on continue à les traiter", a regretté M. Omarjee. Tout deux ont aussi mis en cause "la société post-colonialiste" qui "aggrave la situation des femmes".



Ils ont notamment rappelé le scandale des avortements et stérilisations forcés pratiqués dans les années 1960 dans une clinique de Saint-Benoît à La Réunion.



Une trentaine de députés ont demandé en janvier la création d'une commission d'enquête sur ce scandale peu connu. " Le réflexe est toujours de jeter le voile sur les Outre-mer, c'est toujours la même histoire de la négation du crime" , a déploré M. Omarjee.



Il faut " un acte fort, réel" de l'Etat, assorti d'une " réparation " pour ces femmes, a plaidé Françoise Vergès. Cela pourrait passer selon elle pa r "un fond créé pour venir en aide aux femmes, des bourses d'études, ou des programmes pour les plus précaires".