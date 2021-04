La capitale des Fidji confinée après l'apparition de cas de Covid-19

Suva, Fidji | AFP | lundi 25/04/2021 - Un confinement de quatorze jours de la capitale des Fidji, Suva, est entré en vigueur lundi afin de tenter de juguler l'apparition de cas de Covid-19 consécutive à un enterrement qui a entraîné un foyer épidémique.



Les près de 100.000 habitants de cette ville et sa banlieue ont pour obligation de rester chez eux et les commerces non essentiels sont fermés après la découverte de premiers cas locaux de coronavirus en 12 mois.



Un militaire a contracté le Covid-19 lors de sa quarantaine et l'aurait ensuite transmis à son employée de maison, qui a assisté à un enterrement auquel près de 500 personnes ont pris part.



Le secrétaire à la Santé, James Fong, a déclaré que quatre nouveaux cas de coronavirus ont été recensés au cours du week-end. "Trois de ces cas comprennent des personnes qui ont assisté à ces obsèques (...) notamment un mari et sa femme qui ont propagé le virus au sein de la communauté", a affirmé M. Fong.



La manière dont une quatrième personne, une femme vivant dans la banlieue de Suva, a été contaminée n'a pas été établie.



"Elle et son mari ont été placés en quarantaine mais la prudence nous oblige à traiter ce cas comme une possible transmission au sein de la communauté", a-t-il affirmé. "Comme nous ne pouvons pas établir leurs déplacements et identifier tous leurs contacts, nous sommes contraints de prendre de strictes mesures de précaution".



Les îles Fidji ont échappé largement à la pandémie grâce à des mesures strictes, dont des contrôles aux frontières et des placements en quarantaine, enregistrant moins d'une centaine de cas et seulement deux décès sur 930.000 habitants.



L'apparition de cas locaux de transmission porte un sérieux coup aux espoirs des Fidji d'ouvrir des "bulles" aériennes permettant de voyager sans quarantaine avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les deux pays d'où viennent le plus de touristes étrangers.



L'économie de l'archipel est fortement dépendante du tourisme.



Depuis le début de la pandémie, le nombre mensuel de visiteurs a chuté de 99% par rapport au niveau pré-pandémie, selon les chiffres du gouvernement.



L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont ouvert la semaine dernière une "bulle" qui permet de voyager sans quarantaine entre ces deux destinations.



La Nouvelle-Zélande a cependant suspendu cette "bulle" avec l'Etat d'Australie-Occidentale, après l'apparition de cas de Covid-19 à Perth.