La campagne vaccinale se déplace dans les quartiers

Tahiti, le 8 juin 2021 - La direction de la santé met en place des centres éphémères de vaccination à Arue et Punaauia.



Un centre de vaccination éphémère est mis en place ce mardi de 8h30 à 12 heures et de 13 heures à 15 heures dans la salle du conseil municipal de la mairie de Arue. Le vaccin utilisé pour cette opération est le Janssen à dose unique (18 ans et plus).



Ce centre de vaccination éphémère se déplacera à Erima, Salle To tatou Fare, face à l’école primaire de Erima, ce jeudi 10 juin de 9h30 à midi et de 13h à 15h. (Vaccin Janssen). Mardi 15 juin, ce centre ambulant sera ouvert à la Maison de la jeunesse (Complexe sportif Boris Leontieff) de 8h30 à 12h et de 13h à 15h. (Vaccin Janssen).



La campagne de vaccination de proximité sera ce samedi 12 juin à la mairie de Punaauia (8h à 16h). Les deux vaccins seront administrés : Pfizer (16 ans et plus) et Janssen (18 ans et plus).



A ce jour, 63 204 Polynésiens âgés de 16 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid depuis le 18 janvier, selon le dernier bilan des autorités sanitaires. Parmi eux, 52 535 sont considérés complètement vaccinées, mardi.