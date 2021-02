La campagne de vaccination se poursuit aux Marquises

Nuku Hiva, le 23 février 2021 - Cette semaine, les deuxièmes doses du vaccin Pfizer-bioNtech sont arrivées par avion en caisson isotherme à l’hôpital Louis Rollin de Nuku Hiva. La vaccination a pu reprendre.



Ainsi, les 66 doses reçues ont été administrées aux personnels soignants de l’hôpital, à ceux des vallées de Nuku Hiva puis aux infirmiers et kinésithérapeutes libéraux, qui avaient reçu la première injection il y a trois semaines sur le principe du volontariat. C’est Murielle Arondeau, subdivisionnaire de santé et directrice de l’hôpital qui a été la première à recevoir cette seconde injection.

Au mois de mars prochain, l’hôpital devrait recevoir de nouveaux vaccins, qui seront destinés aux soignants des autres îles de l’archipel, aux personnes de plus de 60 ans, à celles disposant d’un carnet rouge puis à toutes les personnes étant fréquemment au contact du public ; c'est-à-dire : les pompiers, les muto'i et les gendarmes.

Le personnel de santé espère que ces futurs vaccins seront du type Moderna ; moins contraignants à conserver dans les îles de l’archipel.