La boutique Tahia du front de mer cambriolée, le butin s'élèverait à 10 MF fcfp

PAPEETE, le 22 juin 2018 - Mercredi soir plusieurs individus sont entrés par effraction dans la bijouterie Taiha qui se situe sur le front de mer. Ils ont cassé le store puis la vitre et se sont emparé de tout ce qu' ils pouvaient prendre. Le montant du butin serait évalué à plus de 10 millions de francs, de bijoux et de perles. Les cambrioleurs ont dérobé un collier à 2,5 Millions, qui a été retrouvé qu'ils comptaient revendre 20 000 francs. Plusieurs malfaiteurs ont été interpellés , mais certains individus sont encore dans la nature.