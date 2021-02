La biotech nantaise Xenothera mène un essai clinique pour un traitement contre le Covid

Nantes, France | AFP | mercredi 23/02/2021 - La biotech nantaise Xenothera créée en 2014 mène un essai clinique dans une vingtaine d'hôpitaux pour tester l'efficacité thérapeutique d'un traitement anti-Covid-19 à base d'anticorps polyclonaux qui est destiné aux patients en début d'hospitalisation, a-t-on appris auprès de l'entreprise.



Au total, 67 patients soignés dans 21 hôpitaux français étaient concernés mercredi par cet essai baptisé "Polycor" et dont la phase 2B, autorisée par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a débuté fin décembre.



"Le Xav-19, c'est un anticorps polyclonal dirigé contre le virus Sars-CoV-2. Quand vous êtes attaqué par un virus, vous pouvez le neutraliser avec des anticorps mais vous n'avez pas toujours les bons anticorps et à la bonne quantité", a expliqué Odile Duvaux, la présidente de Xenothora à propos du traitement baptisé "Xav-19".



L'essai "Polycor", promu par le CHU de Nantes, doit concerner au final 400 patients dans plus de 40 hôpitaux pour "mesurer précisément et statistiquement l'efficacité du Xav-19", a-t-elle poursuivi.



Si l'efficacité est prouvée, l'ANSM pourra délivrer une ATU (autorisation temporaire d'utilisation) pour pouvoir administrer le Xav-19 aux patients qui en auraient besoin, "sans attendre les processus règlementaires de décisions qui peuvent être un peu longs" quand une entreprise dépose un dossier d'AMM (autorisation de mise sur le marché) pour un médicament, explique Mme Duvaux.



L'essai Polycor fait partie de 15 études cliniques qui ont été labellisées fin décembre "priorité nationale de recherche" par le Capnet (Comité de pilotage national des essais thérapeutiques et autres recherches sur la Covid-19), chargé par le ministère de la Santé de "prioriser les études à fort potentiel afin de les accélérer".



Les anticorps du Xav-19 sont "des anticorps glyco-humanisés, c'est-à-dire que ce sont des anticorps, à l'origine porcins, mais qui ont été modifiés pour être comme les anticorps humains", a détaillé Odile Duvaux, expliquant que "le porc est un fournisseur de médicaments depuis extrêmement longtemps (...) parce qu'il a une proximité phylogénétique avec l'homme".



Xenothera a assuré début février que le Xav-19 est efficace contre les différents variants qui circulent actuellement, compte-tenu du caractère polyclonal du produit.



"Un anticorps monoclonal peut perdre toute efficacité en raison d'une seule mutation du virus" tandis que "le polyclonal, c'est complètement différent, il attaque le virus par plein de côtés", a expliqué Odile Duvaux.



Xenothera a indiqué être en discussion avec le ministère de la Santé pour "une option sur les doses de Xav-19" et l'entreprise se prépare "à une production à grande échelle" de lots de son traitement.