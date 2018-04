La biodiversité au cœur des actions du collège de Bora Bora

BORA BORA, le 16 avril 2018 - Les élèves du club Eco-école du collège de Bora-Bora ont présenté cinq ateliers de la biodiversité aux classes de 6ème, fin mars.



Dans le cadre du club Eco-école, les collégiens de Bora Bora ont réfléchi à un plan d'action après avoir fait un constat sur leurs connaissances.



C'est ainsi que de fil en aiguille, ils ont enquêté sur la biodiversité et les espèces menaçantes. La représentante du service environnement de la commune, Catherine Hebert, a été invitée à leur parler de la fourmi de feu, le bulbul à ventre rouge et la tiare anei, la fleur endémique de Bora-Bora. Ensuite l'ornithologue, Thomas Gesthemme, leur a parlé de sa mission d'éradication du bulbul à ventre rouge à Bora-Bora.



En octobre dernier, ces élèves ont assisté à une réunion organisée par la Direction de l'agriculture au sujet des espèces envahissantes, telles que le brontispa, ennemi du cocotier, le bunchy top, la fourmi de feu, le bulbul, etc.... Ils ont d'ailleurs assisté à un lâcher de micro guêpes contre le brontispa.



En février, l'écologue Jean-Yves Meyer est venu faire un inventaire des plantes après le feu de brousse qui a eu lieu sur le mont Pahia et Hue en 2013.



Les collégiens ont, ensuite, préparé une matinée d'informations auprès de leurs camarades de 6ème, fin mars. Une matinée important pour mieux les informer sur les effets néfastes des espèces nuisibles sur la biodiversité. Cinq ateliers ont donc été proposés : la tiare anei, la fourmi de feu, le bulbul à ventre rouge, le brontispa ou hispine du cocotier, le corail et le maintien de la biodiversité.



Une initiative qui a permis aux éco-délégués de devenir, au fur et à mesure, des spécialistes de leur discipline.



Plus confiants, ils se sont dits prêts à tenir d'autres ateliers, au Centre de documentation et d'information (CDI), auprès des plus grands. Une belle initiative soutenue par la direction, la documentaliste, le FSE et l'association Ia vai ma noa Bora-Bora.



Le Collège s'est engagé dans la démarche Eco-école depuis huit ans. Il va à nouveau faire valider sa candidature auprès de l'organisme Eco-école, après avoir traité le thème de la biodiversité.