La bibliotheque de bora bora en fête

Bora Bora le 28 novembre 2023. Comme chaque année, les bénévoles du Te Fare Moemoea se sont mobilisés pour récolter des fonds afin de faire vivre ce lieu de découverte et de culture familial et convivial.





Samedi dernier, la bibliothèque Te Fare Moemoea a accueilli plusieurs dizaines de familles et de très nombreux enfants pour une journée d’activités gratuites autour d’un thème d’actualité : les Jeux Olympiques. L’objectif : récolter des fonds afin d’entretenir ce lieu convivial ouvert à tous. Il s’agissait également d’assurer l’achat du matériel destiné aux activités gratuites dispensées toute l’année par les bénévoles et de renouveler le stock de nouveautés, qu’il s’agisse de livres ou de jeux. Ce lieu culturel stratégique, situé non loin des locaux des deux écoles de danse de l’île, propose également une connexion internet gratuite et un fond local assez important, augmenté chaque année de nouvelles parutions. C’est dans ses murs que s’est tenu le dernier salon du livre “Lire en Polynésie” organisé à Bora Bora par les éditeurs du Fenua et la maison de la culture.



De nombreux hôtels, commerçants et prestataires de l’île ont contribué au succès de la tombola organisée afin de collecter des fonds. Les enfants ont pu profiter d’activités sportives variées, mêlant sports traditionnels et jeux d’adresse, et ont été récompensés de médailles olympiques confectionnées pour l’occasion.



L’événement familial de samedi, organisé avec le soutien de la mairie, permet, comme chaque année, de maintenir vivant cet espace dédié à la culture et au partage depuis plus de 8 ans.