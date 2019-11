La bible des rā'au tahiti ressuscitée

"Les plantes médicinales commencent à échapper à la pharmacie et aux médecins"



Quelle est l'historique du livre Plantes utiles de Polynésie ?

"La première édition date de 1986. Il y a cinq ans, nous avons fait une réédition, avec un petit tirage. Là nous proposons la troisième réédition avec des changements importants. C'est-à-dire que nous avons changé un certain nombre de choses que nous avons réactualisées. Nous n'avons pas touché les textes de Paul Pétard, qui sont toujours les mêmes, mais ce qu'il y a autour. La production agricole, les chiffres de la démographie, la variation des cours de la vanille et du coprah... Et grâce à l'association Haururu de Yves Doudoute, nous avons pu rencontrer les "tradipraticiens" et les gens de l'université pour compléter le livre avec de nouvelles informations.



Paul Pétard, qui s'était toujours intéressé à la recherche à son époque, entre les années 1930 et les années 1970, serait très content de voir qu'aujourd'hui les plantes de Tahiti font l'objet de recherches universitaires à Tahiti et dans le monde sur le plan chimique et médical, à la recherche des substances actives. Pour Paul Pétard, les plantes avaient des usages tannifères, tinctoriales, médicinales et autres... Mais maintenant il y a aussi beaucoup de recherches cosmétologiques, pour le bien-être... C'est une toute nouvelle dimension. Les plantes médicinales commencent à échapper à la pharmacie et aux médecins."



Ce livre regorge de choses intéressantes...

"Dans ce livre il y a trois curiosités que l'on peut satisfaire. D'abord l'histoire naturelle des plantes, comment elles sont arrivées ici avant l'homme, comment elles ont été apportées par les Océaniens, les explorateurs occidentaux, les premiers colons...



Il y a aussi le statut des plantes, celles que l'on trouve au marché, en montagne ou des jardins, elles appartiennent à qui ? Leur savoir appartient à qui ? Et enfin bien sûr il y a toutes les recettes de rā'au tahiti et les usages de ces plantes en Polynésie et dans le monde. Tous ces aspects sont abordés dans cette nouvelle édition de 2019."



Combien de travail cette réédition a-t-elle nécessité ?

"Un très grand travail, réalisé principalement par Denise Koening. D'abord il a fallu retravailler les textes en tahitien, qui avaient été recueillis par Pétard entre les années 1930 et 1970. Maintenant il y a l'Académie Tahitienne, donc nous avons travaillé avec Hereiti Arapari qui a bien voulu réécrire tous les mots en tahitien académique. Le deuxième travail a été réalisé avec Jean-François Butaud, le spécialiste de la botanique polynésienne. C'est quelqu'un qui connait tous les archipels, les îles hautes et basses, qui est curieux des mots utilisés dans les différentes îles... Et c'est aussi lui qui a permis de reclasser les plantes avec leurs nouvelles identifications, basées sur les recherches génétiques, qui ont changé certaines plantes de familles et ont changé leurs noms scientifiques. Avec Denise ils ont aussi apporté de nouvelles photos des plantes que nous avons mises dans le livre, en couleur ou en noir et blanc, et ça c'était un très grand travail."