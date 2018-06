La baie du Taaone interdite à la navigation du 13 au 27 juillet

PAPEETE, le 12 juin 2018 – En raison des épreuves de vitesses du championnat du monde de va'a, la baie de Taaone sera interdite à la navigation de jour comme de nuit, durant toute la durée des manifestations.



La Polynésie française accueillera du 13 au 27 juillet prochains les épreuves de vitesse du championnat du monde de va’a. Cette compétition internationale sera précédée le 23 juin d’un évènement préparatoire, le « Va’a Mata’eina’a Contest » qui se déroulera également dans la baie de Taaone. En raison de cette activité inhabituelle, une partie de la baie sera interdite à la navigation pendant la durée de la compétition.



Ainsi, le comité organisateur et la Direction Polynésienne des Affaires maritimes (DPAM) ont mis en place un dispositif pour assurer la sécurité des participants sur le plan d’eau et des spectateurs.



Une zone de protection matérialisée par des bouées sera mise en place tout autour de l’espace et des couloirs réservés aux compétitions sur le plan d’eau. Cette zone est interdite à la navigation et à la circulation maritime, de jour comme de nuit, durant toute la durée des manifestations.



La période d’interdiction commence trois jours avant la manifestation et le jour suivant, afin de permettre la pose et le retrait du balisage en toute sécurité. Seuls les navires de secours et ceux expressément autorisés par les organisateurs pourront naviguer dans le périmètre de sécurité ainsi défini. Spectateurs et plaisanciers sont invités à respecter scrupuleusement les zones et les consignes de sécurité. La gendarmerie et le comité organisateur seront chargés de veiller à sa bonne application.