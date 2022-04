La baguette à 60 Fcfp, le sujet relancé

Tahiti, le 16 avril 2022 - Le président Édouard Fritch a évoqué jeudi à l'assemblée la possibilité d'une augmentation du prix PPN de la baguette de pain de 57 à 60 Fcfp, en raison de la hausse du prix de la farine.



La Russie et l’Ukraine figurent parmi les principaux producteurs et exportateurs de blé. "Et, le blé, c’est la farine", a expliqué jeudi le président du Pays dans son discours d'ouverture de la session administrative. "Mécaniquement, le prix de la farine s’envole. Au travers des derniers appels d’offres sur la farine, le prix du kilo est passé de 62 à 104 Fcfp. Sachez que pour maintenir le prix de la baguette PPN à 57 Fcfp, le gouvernement devra rallonger le soutien financier à la farine de 500 millions de Fcfp supplémentaires, pour le porter annuellement à un total de 1 milliard de Fcfp." Pour le président du Pays, cette hausse a un coût et le gouvernement "étudiera l’opportunité soit de maintenir le prix de la baguette à 57 Fcfp ou de l’arrondir à 60 Fcfp". Rien n'est donc annoncé officiellement, mais le sujet est désormais sur la table. Le prix de la baguette de pain PPN était passé en 2019 de 53 à 57 Fcfp, avec déjà à l'époque la perspective actée auprès des boulangers d'une hausse à 60 Fcfp. Cette fois-ci, ce devrait être la bonne.