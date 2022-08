La Vodafone Channel Race dans les starting-blocks

Tahiti, le 24 août 2022 - Le départ de la troisième édition de la Vodafone Channel Race sera donnée, samedi, à Aorai Tini Hau. Comme l'année dernière la course de V6 se courra sur un parcours de 85 km entre Taaone, Mahina, Temae et Taapuna. Si 15 équipages en sénior homme, dont Shell Va'a, ont confirmé leur présence d'autres grosses écuries comme le Team OPT, le Team Air Tahiti Va'a, Pirae Va'a ou encore Mataiea Va'a n'ont pas encore confirmé qu'elles seraient de la partie.



Après le Marathon Polynésie la 1ère, en mars en ouverture de la saison, puis la Tahiti Nui Va'a en mai, et le Fa'a'ati Moorea en juillet, la Vodafone Channel Race, prévue ce samedi, est le quatrième grand rendez-vous de l'année en V6. Présentée par ses organisateurs comme la course “la plus dure au monde”, même si le Fa'a'ati Moorea et ses 90 km peut également prétendre à ce titre, elle se courra cette année sur le même tracé que la précédente édition. Les 'aito s'élanceront donc sur un parcours de 85 km entre la plage de Taaone, le motu Martin, à Mahina où seront autorisés les premiers changements à trois, puis direction la pointe de Temae avant d'entamer la remontée vers la passe de Taapuna et d'aborder enfin le dernier tronçon de course entre le lagon de Punaauia et la plage de Aorai Tini Hau.



Shell Va'a encore une fois grand favori Et après deux éditions, la Vodafone Channel Race n'a connu qu'un vainqueur : Shell Va'a. Et au vu de la domination écrasante de l'équipage mené par David Tepava, il est difficile d'imaginer un scénario différent ce samedi. Dernière démonstration en date des Shelliens lors de la H2B Downwind Race, le 6 août entre Huahine et Bora Bora. Les jaunes de Fare Ute s'étaient imposés avec quasiment six minutes d'avance sur le Team Air Tahiti Va'a, deuxième. L'alliance Arue Va'a/Pirae Va'a s'était classée troisième à plus de huit minutes du vainqueur. “Il n'y a pas de course facile. On travaille dur tous les jours à l'entraînement pour arriver à ce niveau. L'union fait la force comme on dit. C'est un tout, un groupe qui s'entraîne et travaille ensemble. Shell Va'a aujourd'hui, c'est plus qu'une équipe. C'est une famille et c'est ce qui fait notre force”, indique régulièrement David Tepava lorsqu'il est interrogé sur les performances de ses protégés.



Et c'est ce qui fait en effet la grande force de Shell Va'a depuis quatre saisons : l'homogénéité de ses rameurs. Et sur les courses à changement comme la Vodafone Channel Race, cela se voit d'autant plus. Il n'y a quasiment pas d'écart de niveau entre ceux qui constituent l'équipage “A” et les “remplaçants” qui prennent le relais.



D'ailleurs, l'absence de Taaroa Dubois, l'un des cadres du club depuis le renouveau de Shell Va'a, ne s'est pas vu lors des dernières courses. Les jeunes espoirs, Tauhere Pirato et Keoni Sulpice, l'ont parfaitement suppléé aux côtés de tauliers que sont Charles Teinauri, Raihere Tevaearai, Narai Atger ou encore Ritchy Labbeyi. Rappelons que l'année dernière Shell Va'a s'était imposé en 6h07'29, en se permettant de faire monter le président et fondateur du club, Albert Moux, sur la pirogue pour boucler les derniers kilomètres. Un chrono que chercheront évidement à battre David Tepava et ses hommes samedi.



Des retards à l'inscription

