La Vodafone Channel Race a son trophée perpétuel

Tahiti, le 21 avril 2021 - Le directeur général de Vodafone Patrick Moux a présenté mercredi la remise des prix du grand concours de design pour le futur trophée perpétuel de la Vodafone Channel Race. C’est la proposition déposée par Taiau Mihiuraa qui l’a emporté avec près de 2 000 votes accordés par les internautes.



Patrick Moux, le directeur général de Vodafone, a présenté mercredi la remise des prix du concours de design du trophée perpétuel de la Vodafone Channel Race. Organisé du 30 janvier au 7 avril 2021, l’objet du concours était de dessiner le futur trophée perpétuel de la course V6 marathon de 70 km courue pour la première fois le 15 aout dernier entre Taaone et Moorea. Patrick Moux l’a d’ailleurs confirmé mercredi : la seconde édition aura bien lieu le 19 juin 2021 avec un parcours rallongé, qui emmènera les V6 sur 80 kilomètres avec un retour par la passe de Taapuna.



Après un appel à candidature en ligne, un passage devant un jury et enfin les vote du public sur Facebook et par SMS, c’est Taiau Mihiuraa qui remporte le concours et qui verra donc son design sculpté. SMS et like Facebook compris, il a reçu près de 2 000 votes au total. Il repart également avec la dotation totale du premier prix qui est de 153 840 Fcfp. “On a reçu beaucoup de propositions et des milliers de votes” s’est enthousiasmé Patrick Moux.