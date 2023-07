La "Vénus aux chiffons" de Pistoletto incendiée à Naples

Rome, Italie | AFP | mercredi 12/07/2023 - La "Vénus aux chiffons", l'une des sculptures les plus connues de l'artiste italien contemporain Michelangelo Pistoletto, a été détruite mercredi à Naples par un incendie d'origine criminelle, ont annoncé les autorités, qui ont interpelé un SDF de 32 ans.



L’installation haute d'une dizaine de mètres, qui représente une statue de la déesse romaine de la beauté, de l’amour et de la fertilité face à un grand tas de vêtements colorés et jetés à terre, se trouvait en plein air près de la mairie, où elle avait été installée le 28 juin en présence du maire et de l'artiste.



Le maire de la métropole méridionale, Gaetano Manfredi, a déclaré que l’incendie, mercredi à l'aube, était "un acte de grande violence qui nous laisse sans voix", et a promis que l’installation serait reconstruite.



Michelangelo Pistoletto a de son côté été "rempli d'amertume et blessé" par cet acte de "vandalisme", a ajouté M. Manfredi après avoir s'être entretenu avec l'artiste, qui a souhaité que ce feu soit "interprété par nous comme une (chance pour un) nouveau départ".



Des passants on déposé des fleurs et des petits mots à côté des cendres de l'installation : "Que de tes cendres puisse renaître une ville meilleure", dit l'un de ces billets, cité par le quotidien Il Corriere della Sera.



Après l'examen des images des caméras de surveillance du quartier, la police a interpelé un SDF de 32 ans soupçonné d'incendie volontaire et de destruction d'oeuvres artistiques, selon Il Corriere.



Il existe plusieurs versions de la "Vénus aux chiffons", qui juxtapose une figure emblématique de la culture classique et de la beauté avec les détritus de la société contemporaine, dans différents musées à travers le monde.



Michelangelo Pistoletto, 90 ans, est considéré comme l'un des représentants majeurs du courant artistique italien Arte Povera. Ses oeuvres ont été exposées aussi bien à New York, qu'à Londres ou Paris.