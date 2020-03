Tahiti, le 20 mars 2020 - Les organisateurs de la Vendée Va’a ont annoncé vendredi l’annulation de la 11ème édition de la course qui était prévue du 12 au 15 mai prochain. Shell Va’a et Manihi Va’a devaient prendre le départ au Sables-d'Olonne.



23 équipages étaient attendus sur la ligne de départ, dont Shell Va’a et Manihi Va’a.