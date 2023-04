La Team Vanira s'offre les Foulées de Raiatea

Raiatea, le 23 avril 2023 - L’équipe Vanira a remporté ce samedi la 28ème édition des Foulées de Raiatea en 7h49’09. La course en relais autour de l’île sacrée de près de 100 km a rassemblé près de 120 coureurs samedi, qui se sont dépassés sous un ciel mitigé.



Il fallait se lever de bonne heure ce samedi, pour suivre le grand événement des Foulées de Raiatea, la course en relais de près de 100 km. Pour cette 28ème édition, sept équipes se sont alignées sur la ligne de départ du pk 0, devant le marché de Uturoa. L’arrivée s’est faite au même endroit dix heures plus tard, après un tour de l’île complet entre pluie et éclaircies.

Un tour de l’île en relais C’est au total de près de 120 coureurs qui ont participé à l’événement et relevé ce défi. Le tour de l’île de Raiatea faisant presque cents kilomètres, deux types de relais étaient proposés : tous les 10km pour la catégorie Top Gun et tous les 5km pour la catégorie Loisir, avec un départ arrêté tous les 10 kilomètres. Les temps des coureurs sont ensuite cumulés pour obtenir le temps final. Les 20 premiers kilomètres se sont faits sous la pluie, puis la course a continué sous un ciel couvert pour le reste de la côte ouest. Le soleil a ensuite pointé le bout de son nez en milieu de journée, dans le sud de l’île, et sur la côte est. Les derniers kilomètres se sont néanmoins faits sous un ciel couvert et une fine bruine à l’arrivée.



C’est l’équipe Vanira, venue de Taha’a, qui remporte cette 28ème édition avec un temps de course de 7h49’09. Déjà vainqueurs l’an dernier en catégorie Top Gun, l’équipe améliore son temps de 18 minutes ! La seconde équipe catégorie Top Gun, Hava’i Run, boucle pour sa part ce tour de l’île en 8h21‘47. L’équipe Tepua remporte la course en catégorie Loisir avec un temps de 8h13’38, suivi de Mahana Api en 8h15’24 et Capt’ & Mat en 8h33’16.

Une ambiance conviviale avant tout Jean-Marc Brice, à la tête de Havaii Sports qui organise cet événement, revient sur la course. “C’était une très belle journée, on nous avait prévu de la pluie et au final on en a eu pour commencer et finalement il y a eu aussi de la chaleur, de la sueur, un labeur pour beaucoup, mais surtout un sourire au bout et je pense qu’on va bien dormir ce soir !”.



Le record détenu par les Forest Gump en 6h53’38 n’a pas été battu, mais l’objectif était selon lui avant tout de se dépenser dans une bonne ambiance : “On est encore à une heure du record, mais l’objectif premier est de faire du sport ensemble, dans une bonne ambiance familiale, avec des parents qui encouragent leurs enfants ou des enfants qui encouragent leurs parents ! C’est surtout pour changer des tours de stade ou des balades de 10 km qui peuvent être lassantes. Là tout le monde pourra dire qu’ils ont fait le tour de l’île de Raiatea en courant, c’est une autre satisfaction.”



Pour la trentième édition dans deux ans, Jean-Marc Brice et son équipe confient qu’ils, “prépare un truc spécial pour marquer le coup”. Entre temps, la 29ème édition devrait avoir lieu l’an prochain en avril : “C’est un mois où il ne fait pas trop chaud. On a déjà fait une édition un peu plus tôt dans l’année et avec la chaleur c’était vraiment plus compliqué.”



D’ici là, le rendez-vous pour les coureurs des Raromata’i est déjà donné le 10 juin prochain, pour la 5ème édition des Foulées de Taha’a, organisée par l’association de rame Team Vanira.

Réaction : Abel Tohuhutohetia, coureur de la Team Vanira : “L’année prochaine on va revenir encore pour garder notre titre” “On a quitté Taha’a à 4 heures du matin pour être à l’heure au départ et on rentre ce soir. On était motivés cette année pour venir tenir notre titre. Objectif accompli, merci les boys. Ce n’est pas exactement la même équipe que l’an dernier, certains ne pouvaient pas être présents. Donc il y en a qui avaient déjà fait cette course, comme moi, et des nouveaux. On ne fait pas vraiment d’entraînements, chacun s’entraîne de son côté, mais on s’attendait à tout. On est sportifs, même s’il y a de la pluie ou du soleil, on tient le choc. Donc l’année prochaine on va revenir encore, pour garder notre titre trois fois de suite. C’était une belle organisation, rendez-vous le 10 juin chez nous à Taha’a !”

