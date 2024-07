La Te Toa Nui à l’ombre des élections

Tahiti, le 30 juin 2024 - La 5e édition de la Te Toa Nui Air Tahiti Race s’est tenue ce samedi 29 juin au Motu Ovini de Teva i uta. Une organisation chamboulée par les législatives et les prochaines courses du Heiva, et malgré cela, de beaux affrontements dans toutes les catégories de cette course V1.



Ils étaient 132 rameurs ce samedi, contre 196 en 2023. La faute à une organisation tumultueuse, entre législatives, futures grandes échéances du va’a et un échange de date avec les festivités du Heiva, en juillet. Compliqué pour l’organisation de cette 5e édition de la Te Toa Nui Air Tahiti Race, pourtant les sportifs ont répondu présent pour cette course au cadre paradisiaque sur le plan d’eau de Teva i uta. Moins nombreux que l’année dernière, mais nombreux quand même, confie une organisatrice : “C’est une super journée, bonnes conditions, peut-être un vent un peu fort hors du lagon… Moi je trouve qu’il y a quand même du monde, malgré que les dates ont changé. À la base, cette course devait se dérouler le 13 juillet mais les dates ont été échangées avec les dates du Tiurai. Il y en a quand même beaucoup (des rameurs) qui ont répondu présent !”



Course en temps d’élection



Si la course a quand même suscité la performance, on ne pouvait pas s’empêcher de parler politique en attendant son départ, en ce jour d’élections législatives. “Moi, je ne suis pas allé voter”, souffle un rameur. “Moi, j’y vais à 18 heures, c’est important”, rétorque un autre. “C’est une petite course, on peut faire les deux. Je ne vois pas pourquoi on raterait soit la course soit les élections”, conclut un troisième.



Mais les discussions politiques furent de courte durée. Une fois dans l’eau, les compétiteurs ont livré de beaux combats. Dès les premières courses, Raihiti Andrew Marere s’impose en Junior Homme, Marguerite Teimana chez les Open Dame, Samuel Tepa chez les vétérans homme 50 et William Piritua chez les vétérans homme 60.



Manutea Million s’affirme



Vient le tour des seniors et des vétérans 40, sur le plus grand parcours de la journée : 20 kilomètres, dont une dizaine hors du lagon. Chez les vétérans 40, Charles Teina Taie s’occupe du parcours en 01:51:05,26, près de 20 secondes devant Tyron Hart qui finit deuxième. Enfin, le départ est donné pour les seniors. Et visiblement, Manutea Million demeure imprenable de ce côté de l’île, et le fait très vite comprendre. Après sa victoire en 2023 sur la 4e édition de la course, il réitère cette année et finit premier en passant la ligne d’arrivée au bout de 01:44:16,24. Il devance ainsi d’une poignée de secondes Kyle Taraufau et Steeve Teihotaata, déjà 3e en 2023. Enfin, pas moins de trois rameurs de Shell Va’a finissent aux portes du podium, et se classent 4e, 5e et 6e.