La Tahitienne : 1,2 million collecté pour le cancer

Tahiti, le 6 octobre 2024 – Ce don de l'association Courir en Polynésie permettra de financer plusieurs actions en faveur des patientes.





À la veille d’Octobre Rose, mercredi 25 septembre dernier, l’association Courir en Polynésie (Ascep) et ses partenaires ont remis un peu plus de 1,2 million de francs à l’association d’Aide aux personnes atteintes du cancer (Apac), au service d’oncologie du centre hospitalier de Taaone (CHPF).



Il s’agit des fonds récoltés lors de



Rendez-vous le 8 mars prochain pour La Tahitienne 2025 : le président organisateur, Guy Ramond, lance un appel à une mobilisation massive du grand public et des sponsors, pour la bonne cause.

À la veille d’Octobre Rose, mercredi 25 septembre dernier, l’association Courir en Polynésie (Ascep) et ses partenaires ont remis un peu plus de 1,2 million de francs à l’association d’Aide aux personnes atteintes du cancer (Apac), au service d’oncologie du centre hospitalier de Taaone (CHPF).Il s’agit des fonds récoltés lors de la 22e édition de La Tahitienne, qui avait réuni 4.000 participantes , en mars dernier. Ce don permet de financer l’intervention de masseuses et esthéticiennes au chevet des patientes, la fourniture de coiffes ou encore l’achat de cadeaux pour les fêtes de fin d’année. En 2024, la prise en charge serait en augmentation, de l’ordre de 20 à 40 femmes par jour en chimiothérapie.Rendez-vous le 8 mars prochain pour La Tahitienne 2025 : le président organisateur, Guy Ramond, lance un appel à une mobilisation massive du grand public et des sponsors, pour la bonne cause.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Dimanche 6 Octobre 2024 à 09:33 | Lu 98 fois