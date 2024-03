4000 femmes réunies pour la Tahitienne

Tahiti, le 10 mars 2024 – La 22e édition de la Tahitienne s'est déroulée samedi à Pira'e en présence de 4 000 femmes venues courir seules, entre amies ou en famille.



Organisée samedi après-midi par l'Association Sportive courir en Polynésie (Ascep) en partenariat avec la mairie de Pirae, la course à pied de la Tahitienne aura rassemblé pas moins de 4 000 femmes de tous âges et tous niveaux sportifs. Dès 16 heures, les participantes se sont réunies dans les jardins de la mairie pour un échauffement collectif avant d'entamer, en courant ou en marchant, le trajet de trois kilomètres sous les encouragements des riverains et des spectateurs. Venue courir avec sa fille de 12 ans, Vairava explique qu'elle aime cette épreuve pour son “ambiance” mais aussi car elle est “accessible” à toutes les femmes, qu'elles soient sportives ou pas. La quadragénaire y participe aussi pour la “bonne cause” car comme chaque année, les fonds générés par cette course vont être reversés à l'Association polynésienne d'aide aux personnes atteintes de cancer (Apac).