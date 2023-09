La Tahiti Swimming Dream lancée à Raiatea

Tahiti, le 18 septembre 2023 - La fédération tahitienne de natation organise la 2e édition de la Tahiti Swimming Dream dans la deuxième quinzaine de septembre. La traversée Raiatea-Taha’a, première des deux compétitions de l’événement consacré à la natation en eau libre, a eu lieu dimanche matin sur une distance de 5,6 km. Naël Roux s’y est imposé chez les hommes et Déotille Videau chez les dames.



La 11e édition de la Channel Race, co-organisée par la fédération tahitienne de natation et le club de natation du Tapioi entre Raiatea et Taha’a, a ouvert dimanche matin le programme de la Tahiti Swimming Dream 2023. L’événement, créé en 2021, a pour but de promouvoir la natation en eau libre, une pratique nautique tout à fait adaptée aux spécificités géographiques du fenua, où les lagons et la mer sont omniprésents. L’événement a vocation à être sportif, mais aussi touristique et culturel.



La première édition avait été enrichie par la venue de six nageurs handicapés de l’académie Philippe Croizon et de plusieurs accompagnateurs en provenance de Vichy. Pas de visiteurs cette année, à l’exception d’un Américain. La venue de spécialistes français de haut niveau dans le domaine de l’eau libre était un temps envisagée, mais ils ont décliné dans la mesure où ils sont en phase de préparation pour les Jeux olympiques 2024 de Paris.



L’événement dispose du marrainage de Mylène Lazare, ancienne championne de natation qui a décroché un titre de championne d’Europe au 4x200 m nage libre en 2008 et qui a été médaillée de bronze sur la même distance aux Jeux olympiques de 2012 à Londres et aux Championnats du monde de 2013 à Barcelone. Mylène Lazare animera deux conférences, les 20 et 23 septembre, sur des thématiques sportives.



Nouveaux succès pour Naël Roux et Déotille Videau



Quarante-cinq participants en individuel ou en relais ont pris le départ de la Channel Race, dimanche vers 9 heures, du côté du site de la piscine de Uturoa pour rejoindre Vaitoare à Taha’a après 5,6 km de traversée entre les deux îles et dans un cadre enchanteur, d’autant que le temps était clément ainsi que les conditions de nage avec un clapot légèrement formé et un courant soutenu par endroits mais raisonnablement négociable.



Dix nageurs se sont alignés sur le 2 km. Dès le départ de la grande course, le favori Naël Roux prenait les devants et se ménageait une belle avance après seulement 500 mètres de course. Le nageur du CNP et du CPP a ensuite parcouru la distance sans faiblir pour boucler son parcours en 1h06’ et signer son troisième succès sur l’épreuve. Enzo Kernivinen et Kelian Soulière-Becart complètent le podium. Déotille Videau remporte un deuxième succès chez les dames en devançant Toreana Narii et Vaihau Taumihau-Gatien. Rappelons que Naël Roux, Enzo Kernivinen et Déotille Videau représenteront Tahiti en eau libre aux Jeux du Pacifique en compagnie d’Enzo Costa-Lacombe qui nage actuellement à Sète.



Rendez-vous ce dimanche pour la cinquantaine de nageurs qui participeront à The Ocean Swimming Race, la seconde épreuve de la Tahiti Swimming Dream. Ils effectueront la traversée entre Tahiti et Moorea d’une distance de 22 km qui sera parcourue en relais par la majorité de participants, quatre nageurs dont Naël Roux relevant le défi en individuel.