La Tahiti Fashion Week reportée

Tahiti, le 22 avril 2020 - Compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les organisateurs de la Tahiti Fashion Week ont décidé mardi de reporter l'événement à une date ultérieure.



Événement incontournable dédié à la mode et à la création polynésienne, la Tahiti Fashion Week, se déroulant chaque année au mois de juin, a été reportée à une date ultérieure par ses organisateurs. “Ce report est de notre responsabilité commune et une nécessité pour assurer la sécurité et

préserver la santé de tout un chacun, du public, des créateurs, des mannequins”, ont-ils précisé dans un communiqué.



Malgré cette situation nouvelle et atypique, et pour préparer la prochaine édition dans les meilleures conditions tout en respectant les consignes gouvernementales et territoriales de confinement et de gestes barrières, les castings (mannequins et créateurs) restent ouverts.



La Tahiti Fashion Week reste en effet est une vitrine exceptionnelle pour les créateurs, et artisans du fenua, qui peuvent ainsi présenter des pièces uniques, symbole de leur expression stylistique et de leur savoir-faire. Elle est également un tremplin majeur de jeunes Polynésiennes qui souhaitent découvrir la vie de mannequin.