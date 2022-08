La Tahiti Big Air Contest trahie par Éole

Tahiti, le 31 juillet 2022 - Le dieu des vents n’a pas servi la cause ce week-end de la Tahiti Kite School, le club organisateur de la 2e édition de la Tahiti Big Air Contest, qui devait se dérouler sur le spot de Hitimahana à Mahina. L’événement a été annulé et reporté à samedi prochain.



Antoine Fermon, qui a fondé la Tahiti Kite School en 2020 en collaboration avec sa compagne Vairea Céran-Jérusalémy, a longtemps cru samedi que la Tahiti Big Air Contest pourrait tout de même avoir lieu car si le vent n’était pas au rendez-vous samedi matin au moment où l’événement devait débuter, les conditions de vent changeantes au fil des heures laissaient espérer que la compétition serait lancée en cours de journée. Mais d’espoirs en désillusions, celui qui fut champion de France de freestyle a décidé dans l’après-midi de mettre un terme à l’attente devenue pesante pour les organisateurs et les compétiteurs : "On est bien sûr déçu de ne pas avoir pu lancer la compétition, d’autant que le vent était au rendez-vous dans les jours précédents. Mais il faut rester philosophe dans notre sport où l’on est dépendant des conditions météos. On avait eu de la chance l’année dernière en profitant d’un tout petit créneau de vent fort de quelques heures pour assurer la tenue de la compétition, et ça n’a pas voulu nous sourire pour l’instant cette année".



Une nouvelle tentative samedi prochain



Les 18 riders présents samedi matin pour participer à la 2e édition de la Tahiti Big Air Contest ont donc pris leur mal en patience tout au long de la journée avant de plier leur matériel vers 16 heures après qu’Antoine Fermon a annoncé son annulation. Mais l’organisateur a aussi annoncé qu’un nouveau rendez-vous était donné samedi prochain en espérant qu’il y ait un minimum de vent pour assurer une compétition, même si celle-ci ne devait pas avoir le relief envisagé au niveau spectacle comme ce fut le cas lors de la 1re édition. L’objectif est d’établir une hiérarchie car la 2e édition de la Tahiti Big Air Contest offre à son vainqueur une wild card et un billet d’avion mis à disposition par Air Tahiti Nui pour se rendre à la Lord of Tram, une étape du tour du monder de Big Air qui se déroulera en métropole à Gruissan en Occitanie au mois d’octobre. La succession de Raiarii Fadier vainqueur de l’épreuve en 2021 reste donc ouverte.